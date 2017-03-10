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Опубликовано 10 марта 2017, 08:25

В США скончался нобелевский лауреат по химии Джордж Ола

Фото: elsevier.com

Фото: elsevier.com

Лауреат Нобелевской премии по химии Джордж Ола умер в городе Беверли-Хиллз в возрасте 89 лет. Об этом сообщает университет Южной Калифорнии, сотрудником которого учёный был в последние годы своей жизни.

Джордж Ола вошёл в историю мировой науки в 1994 году, когда получил Нобелевскую премию за исследование в области карбокатионов, которое позволило более эффективно и экологично перерабатывать нефть в бензин. За свою карьеру Джордж Ола стал автором более 20 книг и 1500 научных статей, а также получил 160 патентов.

Отметим, соболезнования в связи со смертью учёного выразило правительство Венгрии, уроженцем которой был Джордж Ола.

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Эмила Сидорова
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