В США скончался нобелевский лауреат по химии Джордж Ола

Лауреат Нобелевской премии по химии Джордж Ола умер в городе Беверли-Хиллз в возрасте 89 лет. Об этом сообщает университет Южной Калифорнии, сотрудником которого учёный был в последние годы своей жизни.

Джордж Ола вошёл в историю мировой науки в 1994 году, когда получил Нобелевскую премию за исследование в области карбокатионов, которое позволило более эффективно и экологично перерабатывать нефть в бензин. За свою карьеру Джордж Ола стал автором более 20 книг и 1500 научных статей, а также получил 160 патентов.