Карточная игра The Elder Scrolls: Legends вышла на ПК

Находящаяся с августа 2016 года на стадии бета-тестирования игра теперь доступна для всех.

Компания Bethesda Softworks объявила о полноценном запуске карточной игры The Elder Scrolls: Legends. Игра доступна на ПК.

По The Elder Scrolls выпустили карточную игру Фото © ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls

По словам разработчиков, 23 марта игра выйдет на iPad. Версия для Android-планшетов появится в апреле. На Mac OS игра выйдет в мае, а летом состоится релиз для смартфонов.

Помимо этого, 5 апреля выйдет дополнение под названием "Падение нового братства". Игроки получат доступ к 20 заданиям и 40 картам.