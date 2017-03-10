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Опубликовано 10 марта 2017, 08:14

Карточная игра The Elder Scrolls: Legends вышла на ПК

Фото &copy; ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls

Фото © ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls

Находящаяся с августа 2016 года на стадии бета-тестирования игра теперь доступна для всех.

Компания Bethesda Softworks объявила о полноценном запуске карточной игры The Elder Scrolls: Legends. Игра доступна на ПК.

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По The Elder Scrolls выпустили карточную игру

Фото © ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls

По словам разработчиков, 23 марта игра выйдет на iPad. Версия для Android-планшетов появится в апреле. На Mac OS игра выйдет в мае, а летом состоится релиз для смартфонов.

Помимо этого, 5 апреля выйдет дополнение под названием "Падение нового братства". Игроки получат доступ к 20 заданиям и 40 картам.

В дальнейшем разработчики планируют ввести режим наблюдателя, интеграцию в Twitch, а также поддержку турниров.

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Сергей Сурепин
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