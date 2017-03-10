Беллу Потёмкину госпитализировали накануне Недели моды
Время подготовки к показу — самое сложное для каждого дизайнера. В октябре прошлого года в разгар Недели моды во Франции был госпитализирован Валентин Юдашкин, сегодня рискует пропустить собственное шоу из-за проблем со здоровьем Белла Потёмкина. Дизайнер, чьи наряды давно полюбились столичному бомонду, прошлым вечером была доставлена в одну из столичных клиник с диагнозом "нервное истощение". Взяв необходимые анализы и осмотрев пациентку, врачи отпустили Потёмкину домой, прописав ей строгий постельный режим в течение нескольких дней.
Уже несколько недель я не различаю день и ночь. Мы шьём коллекцию. Важно отслеживать каждый этап производства, исправлять недочёты, переделывать вещи по несколько раз, ведь на подиуме всё должно быть идеально. Накопилась огромная усталость
Белла Потёмкина
Впрочем, длительный отдых в планы амбициозной блондинки не входит. Несмотря на плохое самочувствие, она надеется 13 марта появиться на подиуме столичного "Манежа" вместе со своими моделями — Настасьей Самбурской, Анастасией Решетовой, Ханной, Марией Миногаровой и Натальей Рудовой. Именно эти топовые девушки Рунета, вдохновившие Потёмкину на создание новой коллекции, станут ключевыми фигурами шоу.