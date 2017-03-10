Беллу Потёмкину госпитализировали накануне Недели моды

Время подготовки к показу — самое сложное для каждого дизайнера. В октябре прошлого года в разгар Недели моды во Франции был госпитализирован Валентин Юдашкин, сегодня рискует пропустить собственное шоу из-за проблем со здоровьем Белла Потёмкина. Дизайнер, чьи наряды давно полюбились столичному бомонду, прошлым вечером была доставлена в одну из столичных клиник с диагнозом "нервное истощение". Взяв необходимые анализы и осмотрев пациентку, врачи отпустили Потёмкину домой, прописав ей строгий постельный режим в течение нескольких дней.