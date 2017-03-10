ГД проголосовала за уголовную ответственность за зацепинг и ослепление пилотов

Депутаты Государственной думы проголосовали во втором чтении за введение поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предполагают появление новой статьи — "Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". В частности, под этим подразумеваются случаи, когда хулиганы ослепляют пилотов самолётов лазером при заходе на посадку, или случаи езды на поезде снаружи вагона, получившие название "зацепинг".

Согласно поправкам, санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание составит лишение свободы на два года.

Кроме того, расширить дополнительной частью планируется и основную статью — "Хулиганство". Законодатели намерены отдельно выделить ответственность за хулиганство на любом виде транспорта. Наказание в этом случае составит штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей, либо

исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. А если речь идёт о заранее спланированном преступлении в составе группы с применением

взрывчатых веществ, то в таком случае срок лишения свободы может достигать восьми лет.