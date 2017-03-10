Авторы Angry Birds сокращают штат
Финская студия Rovio продала мультипликационное подразделение и книжное издательство компании Kaiken Entertainment.
Теперь фирма-партнёр будет заниматься производством неигрового контента под брендом Angry Birds.
Сотрудники Rovio перешли в другую команду
Компания Kaiken Entertainment принадлежит Микаэлю Хеду, бывшему исполнительному продюсеру Rovio. Цена сделки не разглашается, однако уже известно, что Kaiken будет работать совместно с Rovio.
Также бывший исполнительный продюсер создателей Angry Birds получил право на издание печатной литературы по мотивам игры.