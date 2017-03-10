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Опубликовано 10 марта 2017, 10:08

Авторы Angry Birds сокращают штат

Фото &copy; Flickr/Vancouver Film School

Фото © Flickr/Vancouver Film School

Финская студия Rovio продала мультипликационное подразделение и книжное издательство компании Kaiken Entertainment.

Теперь фирма-партнёр будет заниматься производством неигрового контента под брендом Angry Birds.

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Сотрудники Rovio перешли в другую команду

Фото © Flickr/Vancouver Film School

Компания Kaiken Entertainment принадлежит Микаэлю Хеду, бывшему исполнительному продюсеру Rovio. Цена сделки не разглашается, однако уже известно, что Kaiken будет работать совместно с Rovio.

Также бывший исполнительный продюсер создателей Angry Birds получил право на издание печатной литературы по мотивам игры.

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Сергей Сурепин
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