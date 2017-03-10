Авторы Angry Birds сокращают штат

Финская студия Rovio продала мультипликационное подразделение и книжное издательство компании Kaiken Entertainment.

Теперь фирма-партнёр будет заниматься производством неигрового контента под брендом Angry Birds.

Сотрудники Rovio перешли в другую команду Фото © Flickr/Vancouver Film School

Компания Kaiken Entertainment принадлежит Микаэлю Хеду, бывшему исполнительному продюсеру Rovio. Цена сделки не разглашается, однако уже известно, что Kaiken будет работать совместно с Rovio.