Авторы Overwatch добавят в игру подземелье с боссом

Фанаты разглядели на одной из фотографий заголовок "Босс подземелья". Геймеры восприняли это как намёк на новое дополнение.

Ранее актриса Люси Пол, которая подарила голос Ангелу в шутере Overwatch, написала в своём Twitter-аккаунте о том, что она вернулась в студию звукозаписи Blizzard для продолжения работы над своим любимым героем.

В Overwatch появится подземелье с боссом Фото © Wikimedia Commons

Вместе с этим Люси опубликовала фотографию, на которой фанаты обнаружили список с заголовком "Босс подземелья". Теперь у пользователей есть несколько теорий относительно того, над чем работает Пол: