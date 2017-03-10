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Опубликовано 10 марта 2017, 10:50

Авторы Overwatch добавят в игру подземелье с боссом

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Фанаты разглядели на одной из фотографий заголовок "Босс подземелья". Геймеры восприняли это как намёк на новое дополнение.

Ранее актриса Люси Пол, которая подарила голос Ангелу в шутере Overwatch, написала в своём Twitter-аккаунте о том, что она вернулась в студию звукозаписи Blizzard для продолжения работы над своим любимым героем.

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В Overwatch появится подземелье с боссом

Фото © Wikimedia Commons

Вместе с этим Люси опубликовала фотографию, на которой фанаты обнаружили список с заголовком "Босс подземелья". Теперь у пользователей есть несколько теорий относительно того, над чем работает Пол:

  • Нас ожидает новое внутриигровое мероприятие. В связи с этим Ангел получит новые фразы.
  • Возможно, игроков ждёт новое PvE-мероприятие, напоминающее "Месть Крысенштейна".
  • Голос актрисы необходим для новой короткометражки, в которой появится Ангел.
  • Персонажа Люси добавят в другую игру Blizzard — Heroes of the Storm.
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Сергей Сурепин
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