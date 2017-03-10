Авторы Overwatch добавят в игру подземелье с боссом
Фото © Wikimedia Commons
Фанаты разглядели на одной из фотографий заголовок "Босс подземелья". Геймеры восприняли это как намёк на новое дополнение.
Ранее актриса Люси Пол, которая подарила голос Ангелу в шутере Overwatch, написала в своём Twitter-аккаунте о том, что она вернулась в студию звукозаписи Blizzard для продолжения работы над своим любимым героем.
В Overwatch появится подземелье с боссом
Фото © Wikimedia Commons
Вместе с этим Люси опубликовала фотографию, на которой фанаты обнаружили список с заголовком "Босс подземелья". Теперь у пользователей есть несколько теорий относительно того, над чем работает Пол:
- Нас ожидает новое внутриигровое мероприятие. В связи с этим Ангел получит новые фразы.
- Возможно, игроков ждёт новое PvE-мероприятие, напоминающее "Месть Крысенштейна".
- Голос актрисы необходим для новой короткометражки, в которой появится Ангел.
- Персонажа Люси добавят в другую игру Blizzard — Heroes of the Storm.