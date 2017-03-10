МИД РФ: У берегов Ливии задержали российский сухогруз

У берегов Ливии был задержан российский сухогруз "Мерлен" с гражданами РФ на борту. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инцидент произошёл 5 марта.

— Судовладелец — компания Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все граждане Российской Федерации, — отметила Мария Захарова.