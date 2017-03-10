В экипаже задержанного у берегов Ливии судна оказались петербуржцы

В составе экипажа сухогруза "Мерлен", задержанного у берегов Ливии , есть петербуржцы. Об этом Лайфу сообщили в компании "МТ групп", которой принадлежит судно.

— Это наше судно. Действительно, оно задержано у берегов Ливии. Сейчас представитель МИД и консул РФ в Ливии разбираются по этому вопросу. Какой-то дополнительной, более широкой информации я дать не могу, поскольку мы сейчас работаем плотно над этим вопросом, — сообщили в компании.

По словам представителя предприятия, в составе экипажа семь человек.

— И из Санкт-Петербурга есть, и с юга России. Семь человек, они все граждане Российской Федерации. По нашей информации, с ними всё в порядке. Их здоровью и состоянию ничего не угрожает, — сообщили в "МТ групп".

В компании уточнили, что в настоящее время пытаются выяснить причину задержания сухогруза.