Максакову через прокуратуру просят вернуть 20 млн депутатской зарплаты

Депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Вострецов написал обращение в Прокуратуру РФ с просьбой проверить, как Мария Максакова, имея второе гражданство Германии, могла быть избрана депутатом. По мнению её избирателей, она незаконно получала зарплату.

Обращаясь к генеральному прокурору Юрию Чайке, он просит применить гражданскую и уголовную ответственность. В интервью Лайфу Вострецов заявил, что по уголовному законодательству Максаковой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Если будет доказано, что она являлась гражданкой Германии, то речь пойдёт не просто о возврате зарплаты. Это уголовное преступление, мошенничество. Сумма порядка 20 миллионов — большой ущерб. Она в любом случае получит реальный срок, если это будет доказано

Депутат также добавил, что ранее Мария Максакова представляла тот же округ, что и он.

— Там в своё время всё было её плакатами завешано! "За веру в традиции" и так далее, — прокомментировал Вострецов. — Не я инициировал, граждане инициировали моё обращение. Особенно ветеранов это возмущает, ребят-поисковиков. Человек настолько лицемерил, нарушал закон и теперь грязью поливает всё наше государство.

Депутат Госдумы VI созыва Денис Вороненков перебрался в Киев вместе со своей супругой — бывшим депутатом Марией Максаковой. По информации Лайфа, оперную певицу уже уволили из академии Гнесиных, а её супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате.