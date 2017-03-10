Правительство поддержало проект по ужесточению наказания за склонение к суициду
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Новый законопроект был внесён в Госдуму 9 марта депутатом Ириной Яровой. По её словам, законопроект нужен для борьбы с "группами смерти".
Новая инициатива предусматривает внесение правок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы с целью ужесточить наказания за доведение до суицида и содействие данным действиям.
Предлагается внести изменения в статью 110 и ввести новые положения, которые установят и ужесточат уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в "игры смерти".
Член общественного совета Следственного комитета РФ Владимир Маркин подчеркнул важность инициативы. Он обратил внимание, что в настоящее время с развитием общества и технологий дети с раннего возраста знакомы с Интернетом, и этим пользуются манипуляторы, воздействуя на детское сознание.
В силу своего юного возраста дети зачастую не могут защититься от различных манипуляций, которые по отношению к ним используют люди с отклонениями психики. Такие люди должны понимать, что власти готовы максимально жёстко подойти к вопросу защиты несовершеннолетних
Владимир Маркин, член общественного совета Следственного комитета РФ
Он отметил, что введение проекта показывает заинтересованность властей решить проблему и защитить детей.
— Подобный законопроект, безусловно, позитивно повлияет на ситуацию и сможет предотвратить противоправные действия, которые несут в себе существенную угрозу для детей, — подытожил он.