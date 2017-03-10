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Опубликовано 10 марта 2017, 16:58

Правительство поддержало проект по ужесточению наказания за склонение к суициду

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Новый законопроект был внесён в Госдуму 9 марта депутатом Ириной Яровой. По её словам, законопроект нужен для борьбы с "группами смерти".

Новая инициатива предусматривает внесение правок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы с целью ужесточить наказания за доведение до суицида и содействие данным действиям.

Предлагается внести изменения в статью 110 и ввести новые положения, которые установят и ужесточат уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в "игры смерти".

Член общественного совета Следственного комитета РФ Владимир Маркин подчеркнул важность инициативы. Он обратил внимание, что в настоящее время с развитием общества и технологий дети с раннего возраста знакомы с Интернетом, и этим пользуются манипуляторы, воздействуя на детское сознание.

В силу своего юного возраста дети зачастую не могут защититься от различных манипуляций, которые по отношению к ним используют люди с отклонениями психики. Такие люди должны понимать, что власти готовы максимально жёстко подойти к вопросу защиты несовершеннолетних

Владимир Маркин, член общественного совета Следственного комитета РФ

Он отметил, что введение проекта показывает заинтересованность властей решить проблему и защитить детей.

— Подобный законопроект, безусловно, позитивно повлияет на ситуацию и сможет предотвратить противоправные действия, которые несут в себе существенную угрозу для детей, — подытожил он.

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Анастасия Смирдова
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