Правительство поддержало проект по ужесточению наказания за склонение к суициду

Новый законопроект был внесён в Госдуму 9 марта депутатом Ириной Яровой. По её словам, законопроект нужен для борьбы с "группами смерти".

Новая инициатива предусматривает внесение правок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы с целью ужесточить наказания за доведение до суицида и содействие данным действиям.

Предлагается внести изменения в статью 110 и ввести новые положения, которые установят и ужесточат уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в "игры смерти".