Восставшие из мёртвых. Игры с того света

The Secret of Monkey Island

"Остров обезьян" — идейное продолжение "Острова сокровищ". Та самая атмосфера пиратского приключения, о котором мы мечтали, читая роман Стивенсона. Приправленная чёрным юмором и отличным сюжетом.

Главному герою Гайбрашу Трипвуду предстоит стать настоящим пиратом, победить злобного пирата-призрака Лечака и спасти возлюбленную Эллейн. На пути к своей мечте Трипвуду предстоит оказаться в очень непредсказуемых ситуациях. Но самым запоминающимся моментом останется словесная дуэль, в которой нужно как можно лучше оскорбить своего оппонента.

Игра была переиздана в 2009 году. Пиксельная графика осталась в прошлом, а все герои говорят голосами профессиональных актёров, которые участвовали в озвучании другой игры серии — The Curse of Monkey Island. Кстати, есть возможность переключаться между ремейком и оригиналом — лучший способ поностальгировать.

Day of the Tentacle

Мир пытаются захватить мутировавшие щупальца, и спасти его от порабощения могут только трое неудачников. Игра очень смело высмеивает всю научную фантастику, а в частности путешествия во времени. Героев разбрасывает по разным временным эпохам, и вернуться обратно — задача не из простых. Но что ни сделаешь ради спасения мира.

Переиздание игры вышло в 2016 году. То, что студии Тима Шейфера удалось выкупить права на эту игру, является чудом, не иначе. Он сдержал обещание и сохранил двухмерный стиль оригинала. Кстати, вдохновение Тим искал в работах Чака Джонса — мультипликатора, который снял более 300 мультфильмов за свою карьеру.

Fahrenheit

Мы все играли в слезовыжимательный Heavy Rain и следили за нелёгкой судьбой Элен Пейдж в Beyond Two Souls. Но не все вспомнят Fahrenheit, которая принесла настоящую славу Дэвиду Кейджу — геймдизайнеру и сценаристу, работавшему над всеми вышеупомянутыми проектами.

Главной особенностью переиздания является то, что вы можете поиграть в неё на новых системах. Как известно, многие старые игры просто невозможно запустить на новых операционных системах из-за несовместимости. Также мы получили обновлённые текстуры и возможность переключаться между старой и новой версий, а также поиграть в великий Fahrenheit на мобильных устройствах.

Grim Fandango

Есть ли жизнь после смерти? Создатели Grim Fandango знают ответ на этот вопрос. Ведь наш герой — Мануэль Калавера, туристический агент в загробном мире. И жить в нём далеко не так сказочно, как об этом пишут в книгах. За все ваши добрые дела вы можете получить билет первого класса до девятого загробного мира, а если хороших дел на вашем счету недостаточно, придётся пройтись пешком. Однако в последнее время праведники перестали получать причитающиеся им билеты, и именно вам предстоит выяснить, кто за всем этим стоит.

Одним из достоинств игры в 90-х была её простенькая трёхмерная графика. Ремастер заставил выглядеть игру свежее, но чего-то особенного мы не получили. Хотя это и не нужно. История Мэни Калавера и так выглядит безупречно. Тем более теперь в неё можно играть везде.

Братья Пилоты

Мультфильм "Следствие ведут колобки" — одно из самых ярких воспоминаний нашего детства. Ведь главных героев придумал настоящий сказочник — Эдуард Успенский. А игра навеки отпечаталась в нашем мозгу. Уровень с сейфом мог на протяжении нескольких недель вызывать у вас негативные эмоции, знатоки поймут. Но решение этой головоломки не просто приводило вас в экстаз, это был настоящий оргазм.

Теперь у вас есть возможность вспомнить эти эмоции. Но забавнее всего поиграть с другой озвучкой. Особенно смешно игра звучит на английском языке. Персонажи просто не сочетаются с английской речью, но от этого играть не менее увлекательно.

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В скором времени Тим Шейфер порадует нас переизданием легендарной игры — Full Throttle, одного из самых нестандартных квестов нашего детства, ведь главный герой — Байкер. Играйте в старые игры — ностальгировать полезно.