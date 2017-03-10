Задержанный в Швеции россиянин оказался топ-менеджером "Бомбардье"
Евгений Павлов. Фото: Соцсети
37-летнего Евгения Павлова подозревают в совершении экономического преступления. Полиция изъяла все компьютеры и документы мужчины.
7 марта в Стокгольме был задержан 37-летний Евгений Павлов. Россиянин, который работает директором отдела продаж в компании "Бомбардье", подозревается в совершении экономического преступления.
Как стало известно Лайфу, топ-менеджера, три года работающего в компании, задержали возле его дома, когда тот отправлялся на работу. Его супруга в этот момент находилась в детском саду с двумя детьми. О задержании она узнала, когда вернулась домой и обнаружила там полицейских.
Как выяснилось, стокгольмская полиция вошла в дом и изъяла все компьютеры и документы без присутствия хозяев.
Известно, что супруга Павлова Оксана тоже работает в компании "Бомбардье".