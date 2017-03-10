Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2017, 18:44

Задержанный в Швеции россиянин оказался топ-менеджером "Бомбардье"

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

37-летнего Евгения Павлова подозревают в совершении экономического преступления. Полиция изъяла все компьютеры и документы мужчины.

7 марта в Стокгольме был задержан 37-летний Евгений Павлов. Россиянин, который работает директором отдела продаж в компании "Бомбардье", подозревается в совершении экономического преступления.

Как стало известно Лайфу, топ-менеджера, три года работающего в компании, задержали возле его дома, когда тот отправлялся на работу. Его супруга в этот момент находилась в детском саду с двумя детьми. О задержании она узнала, когда вернулась домой и обнаружила там полицейских.

Как выяснилось, стокгольмская полиция вошла в дом и изъяла все компьютеры и документы без присутствия хозяев.

Известно, что супруга Павлова Оксана тоже работает в компании "Бомбардье".

BannerImage
Мария Зарипова
  • Новости
  • Регионы
  • Швеция
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar