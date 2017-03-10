Задержанный в Швеции россиянин оказался топ-менеджером "Бомбардье"

Как стало известно Лайфу, топ-менеджера, три года работающего в компании, задержали возле его дома, когда тот отправлялся на работу. Его супруга в этот момент находилась в детском саду с двумя детьми. О задержании она узнала, когда вернулась домой и обнаружила там полицейских.