Жириновский предложил приравнять потребление алкоголя и курение к наркомании

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский выступил за ужесточение мер в сфере торговли алкогольными напитками и табачной продукции. По мнению депутата, при государственной монополии на данную деятельность власти могу навести полный порядок в отрасли за срок от трёх месяцев до полугода. Но главное, по мнению депутата, — необходимо приравнять алкоголь и табак к наркотикам.

— Алкоголь, табак — это наркотики. Надо их приравнять к наркотикам. Чтоб было стыдно тому, кто часто выпивает. Чтобы он знал, что он тоже наркоман. Какая разница: что он вколол героин, что выпил бутылку водки. Наркоман, он хотя бы соображает лучше, чем алкоголик. Он бывает писатель, художник, а алкоголик — это конченный человек, — отметил лидер ЛДПР.



Также Владимир Жириновский заявил, что в некоторых случаях необходимо ввести меры по аналогии с теми, что действовали при сухом законе в царские времена. Другой мерой, по словам парламентария, должно стать создание специализированных магазинов — единственном месте, где будет продаваться алкоголь.