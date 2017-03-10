В "ПСЖ" после главного позора в истории футбола нашли своих "Мамаева и Кокорина"

Французская пресса повесила всех собак за невероятное поражение "Пари Сен-Жермен" от "Барселоны" (1:6) в Лиге чемпионов на полузащитников Блеза Матюиди и Марко Верратти, которые перед матчем посетили вечеринку певицы Рианны.

Напомним, что "ПСЖ" стал первым в истории клубом, не сумевшим пробиться в следующую стадию еврокубков после домашней победы 4:0. В Каталонии парижане уступили 1:6, пропустив три гола в заключительные 7 минут матча. Притом что их устраивал даже счёт 1:5...

По сообщениям французской прессы, перед вылетом в Барселону два футболиста "ПСЖ" повеселились от души в ночном клубе после презентации нового проекта фирмы "Пума" и певицы Рианна. Матюиди и Верратти, как утверждает издание L'Equipe, покинули заведение после трёх часов ночи, а утром отправились с командой на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Матюиди и Верратти провели на поле барселонского "Камп Ноу" всю игру, заработав по жёлтой карточке и показав достаточно посредственный футбол. Оба получили оценку 2,5 по 10-балльной системе, притом что, скажем, их одноклубник Эдинсон Кавани заработал "шестёрку".

Впрочем, никаких документальных подтверждений "нарушений режима" Верратти и Матюиди кроме ссылок "на свои источники" пресса не предоставила. Руководство "ПСЖ" выступило с опровержением публикаций, заявив, что журналистам должно быть стыдно за распространение лживой информации.

Тем не менее итальянец Верратти и француз Матюиди в одночасье превратились в парижских "Мамаева и Кокорина" — напомним, эти российские футболисты регулярно попадали в разные истории, показывающие не совсем профессиональное отношение к работе. Самым ярким эпизодом стала вечеринка в Монте-Карло после провала сборной России на Евро-2016.