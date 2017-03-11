Чак Норрис анонсировал мобильную игру про себя
Фото: © AFP/EAST NEWS
Известный актёр Чак Норрис решил отметить свой день рождения анонсом собственной мобильной игры.
Актёр Чак Норрис, которому исполнилось 77 лет, решил опробовать свои силы в новой развлекательной сфере. Отмечая собственный день рождения, Чак сообщил в своём "твиттере", что вскоре анонсирует новый проект.
Оказалось, что речь идёт о мобильной игре Nonstop Chuck Norris. В ней нужно управлять самим Чаком, который проходит уровни, населённые десятками вооружённых врагов.
Норрис делает особый акцент на том, что это "его игра", и уже в первом трейлере больше показывает себя, а не непосредственно игровой процесс.
Чак Норрис выпустит мобильную игру с собой в главной роли
Фото: ©AFP/EAST NEWS
Nonstop Chuck Norris появится на iOS- и Android-устройствах уже в конце апреля.