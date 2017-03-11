Сетевой шутер Quake Champions будет условно-бесплатным
Новая игра в культовой серии шутеров Quake будет распространятся по условно-бесплатной модели.
Креативный директор Quake Champions Тим Уиллитс рассказал, что в игру можно будет поиграть бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Так, не покупая Champions, у игроков будет доступ лишь к одному персонажу, Ranger. За доступ к остальным придётся заплатить.
В сетевой шутер Quake Champions можно будет играть бесплатно
Для покупки за реальные деньги будет доступен Champion Pack — за разовую плату он откроет доступ ко всем персонажам. Чемпионов можно получать и за внутриигровую валюту, но отдельно и лишь на ограниченное время.
По словам Уиллитса, разработчики хотели убедиться, что игроков не будет раздражать нужда постоянно зарабатывать игровые деньги — поэтому валюту за матчи будут выдавать щедро.
Дата выхода Quake Champions пока не сообщается.