Сетевой шутер Quake Champions будет условно-бесплатным

Креативный директор Quake Champions Тим Уиллитс рассказал , что в игру можно будет поиграть бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Так, не покупая Champions, у игроков будет доступ лишь к одному персонажу, Ranger. За доступ к остальным придётся заплатить.

Для покупки за реальные деньги будет доступен Champion Pack — за разовую плату он откроет доступ ко всем персонажам. Чемпионов можно получать и за внутриигровую валюту, но отдельно и лишь на ограниченное время.

По словам Уиллитса, разработчики хотели убедиться, что игроков не будет раздражать нужда постоянно зарабатывать игровые деньги — поэтому валюту за матчи будут выдавать щедро.

Дата выхода Quake Champions пока не сообщается.