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Опубликовано 11 марта 2017, 10:46

Сетевой шутер Quake Champions будет условно-бесплатным

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Quake Champions&rlm;

Фото: © twitter.com/Quake Champions‏

Новая игра в культовой серии шутеров Quake будет распространятся по условно-бесплатной модели.

Креативный директор Quake Champions Тим Уиллитс рассказал, что в игру можно будет поиграть бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Так, не покупая Champions, у игроков будет доступ лишь к одному персонажу, Ranger. За доступ к остальным придётся заплатить.

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В сетевой шутер Quake Champions можно будет играть бесплатно

Фото: © twitter.com/Quake Champions‏

Для покупки за реальные деньги будет доступен Champion Pack — за разовую плату он откроет доступ ко всем персонажам. Чемпионов можно получать и за внутриигровую валюту, но отдельно и лишь на ограниченное время.

По словам Уиллитса, разработчики хотели убедиться, что игроков не будет раздражать нужда постоянно зарабатывать игровые деньги — поэтому валюту за матчи будут выдавать щедро.

Дата выхода Quake Champions пока не сообщается.

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Станислав Погорский
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