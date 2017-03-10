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Регион
Опубликовано 10 марта 2017, 21:40

Задержанного в Стокгольме топ-менеджера из России выпустили на свободу

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

По словам супруги Евгения Павлова, на данный момент сняты все обвинения. Как сообщалось ранее, россиянина подозревали в совершении экономического преступления.

Сотрудники правоохранительных органов Швеции сняли все обвинения с задержанного ранее 37-летнего гражданина РФ Евгения Павлова, подозреваемого в совершении экономического преступления. Об этом Лайфу сообщила его супруга.

— Сейчас мой супруг находится дома. Мы хотим успокоиться и разобраться во всём. На данный момент с него сняты все обвинения, — прокомментировала Лайфу супруга Евгения Павлова Оксана.

Напомним, Евгений Павлов был задержан в Стокгольме 7 марта. Россиянин, который работает директором отдела продаж в компании "Бомбардье", подозревается в совершении экономического преступления.

Как стало известно Лайфу, Евгения Павлова задержали возле его дома, когда тот отправлялся на работу. Его супруга в этот момент находилась в детском саду с двумя детьми. О задержании она узнала, вернувшись домой и обнаружив там полицейских.

Как выяснилось, стокгольмская полиция вошла в дом и изъяла все компьютеры и документы без присутствия хозяев.

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Романов Михаил
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