Игровой процесс Final Fantasy VII Remake будет сильно отличаться от оригинала

Игровой директор Final Fantasy VII Remake рассказал о кардинальных отличиях её геймплея от представленного в оригинальной версии.

В интервью Famitsu Тэцуя Номура рассказал о том, что при создании Remake разработчики решили целиком переосмыслить игровой процесс классической Final Fantasy VII. Отказом от пошаговой боевой системы дело не обошлось. В Remake игроку будет невыгодно бежать напролом через сюжетные локации. В первоисточнике главный герой постоянно встречал случайных врагов, и боя было не избежать. В новой игре такой системы нет. Здесь будет возможность перемещаться скрытно, избегая многих сражений.

Стали известны новые подробности геймплея Final Fantasy VII Remake Фото: © wikipedia.org