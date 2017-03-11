Игровой процесс Final Fantasy VII Remake будет сильно отличаться от оригинала
Игровой директор Final Fantasy VII Remake рассказал о кардинальных отличиях её геймплея от представленного в оригинальной версии.
В интервью Famitsu Тэцуя Номура рассказал о том, что при создании Remake разработчики решили целиком переосмыслить игровой процесс классической Final Fantasy VII. Отказом от пошаговой боевой системы дело не обошлось.
В Remake игроку будет невыгодно бежать напролом через сюжетные локации. В первоисточнике главный герой постоянно встречал случайных врагов, и боя было не избежать. В новой игре такой системы нет. Здесь будет возможность перемещаться скрытно, избегая многих сражений.
Стали известны новые подробности геймплея Final Fantasy VII Remake
Игрок может выбрать другой подход, например неожиданно уничтожить врага, кинув в него гранату. Конечно, при желании можно ввязаться и в полноценную битву, а не бегать между укрытиями.
Изменятся и сами бои. В Remake появится новый элемент стратегии. Например, меч главного героя может не доставать противника, а значит, нужно переключиться на союзника с огнестрельным оружием. Также некоторые элементы окружения и части тела врагов теперь будут разрушаемыми.
Final Fantasy VII Remake планируют выпускать в виде отдельных эпизодов, однако дата их выхода пока неизвестна.