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Опубликовано 11 марта 2017, 12:19

Игровой процесс Final Fantasy VII Remake будет сильно отличаться от оригинала

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Игровой директор Final Fantasy VII Remake рассказал о кардинальных отличиях её геймплея от представленного в оригинальной версии.

В интервью Famitsu Тэцуя Номура рассказал о том, что при создании Remake разработчики решили целиком переосмыслить игровой процесс классической Final Fantasy VII. Отказом от пошаговой боевой системы дело не обошлось.

В Remake игроку будет невыгодно бежать напролом через сюжетные локации. В первоисточнике главный герой постоянно встречал случайных врагов, и боя было не избежать. В новой игре такой системы нет. Здесь будет возможность перемещаться скрытно, избегая многих сражений.

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Стали известны новые подробности геймплея Final Fantasy VII Remake

Фото: © wikipedia.org

Игрок может выбрать другой подход, например неожиданно уничтожить врага, кинув в него гранату. Конечно, при желании можно ввязаться и в полноценную битву, а не бегать между укрытиями.

Изменятся и сами бои. В Remake появится новый элемент стратегии. Например, меч главного героя может не доставать противника, а значит, нужно переключиться на союзника с огнестрельным оружием. Также некоторые элементы окружения и части тела врагов теперь будут разрушаемыми.

Final Fantasy VII Remake планируют выпускать в виде отдельных эпизодов, однако дата их выхода пока неизвестна.

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Станислав Погорский
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