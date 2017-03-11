Популярность порно по серии игр The Legend of Zelda увеличилась вдвое

The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала ещё одной хитовой игровой, увеличившей интерес к порно по мотивам.

Сайт Mass Appeal сообщает о том, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild сильно увеличила популярность порно по мотивам. Ранее похожее происходило и с другими видеоиграми, в том числе с шутером Overwatch.

Количество поисковых запросов с главным героем Линком увеличилось на 164%. Главная девушка в игре, принцесса Зельда, интересует пользователей куда меньше — порно с ней стали искать всего на 102% чаще.