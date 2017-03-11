Популярность порно по серии игр The Legend of Zelda увеличилась вдвое
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The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала ещё одной хитовой игровой, увеличившей интерес к порно по мотивам.
Сайт Mass Appeal сообщает о том, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild сильно увеличила популярность порно по мотивам. Ранее похожее происходило и с другими видеоиграми, в том числе с шутером Overwatch.
Количество поисковых запросов с главным героем Линком увеличилось на 164%. Главная девушка в игре, принцесса Зельда, интересует пользователей куда меньше — порно с ней стали искать всего на 102% чаще.
Порно по "Зельде" стало пользоваться огромной популярностью
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После выхода Breath of the Wild на Wii U и Switch, который состоялся 3 марта, трафик порно по "Зельде" сократился примерно на 17–13%. Предположительно, это связано с тем, что пользователи переключились на прохождение игры.