Популярная MMO Tera появится на консолях

Европейская MMORPG Tera будет адаптирована для домашних консолей Xbox One и PS4.

Tera была выпущена на PC ещё в 2012 году. Ключевой особенностью игры стала уникальная боевая система: вместо выбора отдельных целей игроки выбирали лишь направление для своих атак. Часть поклонников считала, что игра больше подходит для геймпадов, а не для связки клавиатуры и мыши. Теперь разработчики из En Masse Entertainment решили воспользоваться этой особенностью.

Спустя пять лет после релиза Tera наконец появится на консолях, а именно на PS4 и Xbox One. За свой жизненный цикл игра успела получить множество масштабных обновлений и перейти на условно-бесплатную модель оплаты.

Точная дата выхода Tera на консолях не сообщается, однако разработчики планируют портировать её до конца 2017 года.