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Опубликовано 11 марта 2017, 15:20

Популярная MMO Tera появится на консолях

Кадр видео &ldquo;youtube.com/BenderChat&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/BenderChat”. Скриншот © L!FE

Европейская MMORPG Tera будет адаптирована для домашних консолей Xbox One и PS4.

Tera была выпущена на PC ещё в 2012 году. Ключевой особенностью игры стала уникальная боевая система: вместо выбора отдельных целей игроки выбирали лишь направление для своих атак. Часть поклонников считала, что игра больше подходит для геймпадов, а не для связки клавиатуры и мыши. Теперь разработчики из En Masse Entertainment решили воспользоваться этой особенностью.

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MMORPG Tera выйдет на PS4 и Xbox One

Кадр видео “youtube.com/BenderChat”. Скриншот © L!FE

Спустя пять лет после релиза Tera наконец появится на консолях, а именно на PS4 и Xbox One. За свой жизненный цикл игра успела получить множество масштабных обновлений и перейти на условно-бесплатную модель оплаты.

Точная дата выхода Tera на консолях не сообщается, однако разработчики планируют портировать её до конца 2017 года.

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Станислав Погорский
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