В Госдуму внесён законопроект о сносе тысяч пятиэтажек в Москве
Фото:© РИА Новости/Антон Денисов
Предполагается, что документ поможет разрешить правовые вопросы, которые мешают сносу почти 8 тысяч пятиэтажек в столице.
Законопроект о реновации жилого фонда Москвы разработали власти города. Сегодня документ был внесён в Госдуму.
Известно, что в законопроекте содержатся положения, касающиеся упрощения процедуры по улаживанию имущественно-земельных вопросов и ускорения возведения новых домов. Кроме того, авторы документа предлагают создать отдельное ведомство, которое займётся программой реновации, а также сможет выступать в роли застройщика.
Также сообщается, что в начале марта с законопроектом уже ознакомились председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках закрытого совещания.
Ранее Сергей Собянин разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост на тему реновации жилого фонда Москвы.
Фото: VK/Сергей Собянин