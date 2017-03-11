В Госдуму внесён законопроект о сносе тысяч пятиэтажек в Москве

Предполагается, что документ поможет разрешить правовые вопросы, которые мешают сносу почти 8 тысяч пятиэтажек в столице.

Законопроект о реновации жилого фонда Москвы разработали власти города. Сегодня документ был внесён в Госдуму.

Известно, что в законопроекте содержатся положения, касающиеся упрощения процедуры по улаживанию имущественно-земельных вопросов и ускорения возведения новых домов. Кроме того, авторы документа предлагают создать отдельное ведомство, которое займётся программой реновации, а также сможет выступать в роли застройщика.

Также сообщается, что в начале марта с законопроектом уже ознакомились председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках закрытого совещания.

Ранее Сергей Собянин разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост на тему реновации жилого фонда Москвы.