ООН: Мир переживает крупнейший с 1945 года гуманитарный кризис

По данным организации, в Йемене с января текущего года с трёх до семи миллионов увеличилось число людей, которые не знают, когда в следующий раз увидят пищу.

На сегодняшний день мир переживает крупнейший со времён окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис, заявили в ООН.

По данным организации, причиной кризиса является голод в Йемене, Южном Судане, Сомали и в северо-восточной Нигерии.

Как заявил глава британского гуманитарного отдела организации, более 20 миллионов людей в этих четырёх странах могут умереть.

— Без совместных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, — заявил Стивен О'Брайен, добавив, что "ещё большее количество умрёт от болезней".

Как сообщили в организации, две трети населения Йемена — почти 19 миллионов человек — нуждаются в помощи, а почти семь миллионов людей не знают, когда в следующий раз увидят пищу. По словам О'Брайена, ещё в январе эта цифра была на три миллиона меньше.

В Южном Судане и Нигерии, помимо кризиса на фоне политических конфликтов и действий группировки "Боко Харам"*, миллионы людей голодают, а в Сомали зафиксирована чрезмерная засуха, и на прошлой неделе в стране была объявлена национальная катастрофа.