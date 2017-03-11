Посольство РФ в Швеции подтвердило данные о задержании россиянина

Посольство РФ в Швеции официально подтвердило информацию о задержании 37-летнего Евгения Павлова. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

Напомним, о том, что в Стокгольме был задержан 37-летний Евгений Павлов стало известно ещё седьмого марта. Россиянина подозревали в совершении экономического преступления.