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Регион
Опубликовано 11 марта 2017, 03:37

Посольство РФ в Швеции подтвердило данные о задержании россиянина

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Посольство РФ в Швеции официально подтвердило информацию о задержании 37-летнего Евгения Павлова. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

Напомним, о том, что в Стокгольме был задержан 37-летний Евгений Павлов стало известно ещё седьмого марта. Россиянина подозревали в совершении экономического преступления.

При этом сегодня вечером супруга задержанного сообщила Лайфу, что сотрудники правоохранительных органов Швеции сняли с её мужа все обвинения и отпустили его на свободу.

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Кочетова Екатерина
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