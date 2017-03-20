Picstory: Как убивали слона Вову

Дрессировщик Иван Щербань привёл слона Вову в Ереван в 1941 году. Путники шли с территории Украины пешком, поскольку в условиях войны не было возможности эвакуировать животное на грузовом транспорте. В пути они попали под обстрел немецкой авиации. Слон прикрыл дрессировщика от пуль своим телом.

dirty.com

Насчёт того, что конкретно послужило причиной странного поведения слона в тот роковой день, до сих пор идут споры. Животное жило впроголодь, и ему разрешали под присмотром Ивана прогуливаться по склону горы, чтобы он мог поесть хотя бы травы. Но однажды он отказался возвращаться в вольер.

imyerevan.com

Вова вырвался в город. Толкая троллейбус, он повредил себе бивень, что ещё больше разъярило его. Животное окружила толпа зевак, которая погнала его по улицам. Слон уже не реагировал ни на какие команды Ивана.

Власти приняли решение остановить опасного беглеца во что бы то ни стало. Солдатам приказали стрелять. На глазах у Ивана несколько пуль поразили Вову прямо в голову. Слон озверел ещё больше. Военные пригнали гусеничный тягач и стали толкать слона в сторону зоопарка. У входа на территорию своего бывшего дома Вова свалился замертво.

Не в силах пережить потерю друга, на землю без сознания рухнул и Иван. Через пару лет он привёз в Ереван другого слона. Но на этот раз отношения не сложились. В приступе ярости новый воспитанник Ивана убил его в своём вольере.

ushilapychvost.ru