В ЛЭТИ проходит "Что? Где? Когда?" с Друзём и Вассерманом

В ЛЭТИ сегодня собралось больше 300 игроков "Что? Где? Когда?" из разных стран, чтобы сразиться в турнире. Участники из Белоруссии, Финляндии, Латвии, Эстонии и России принимают участие в 15-м фестивале интеллектуальных игр "Весна в ЛЭТИ".

С игроками также сразятся и звёзды телевизионных интеллектуальных шоу: Александр Друзь, Анатолий Вассерман, Илья Новиков, Елизавета Овдеенко, Михаил Скипский, Алёна Повышева и Александр Либер. Лайф проводит прямую трансляцию с игры.