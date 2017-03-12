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Опубликовано 12 марта 2017, 05:35

По мотивам фильма "Бешеные псы" выйдет игра

Кадр из фильма &ldquo;Бешеные псы&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Бешеные псы”/kinopoisk.ru

В игре Reservoir Dogs: Bloody Days "омерзительная шестёрка" будет грабить банки и магазины.

Испанская независимая студия Big Star Games анонсировала на выставке PAX East в Бостоне изометрический шутер Reservoir Dogs: Bloody Days. Игра будет основана на культовом боевике Квентина Тарантино "Бешеные псы".

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По фильму "Бешеные псы" выйдет игра

Кадр из фильма “Бешеные псы”/kinopoisk.ru

Инициативу разработчиков поддержала кинокомпания Lionsgate, которая владеет правами на фильм. Режиссёр и сценарист картины косвенно будут влиять на создание игры.

Главными героями Reservoir Dogs: Bloody Days останутся те же персонажи: мистеры Белый, Блондин, Коричневый, Оранжевый, Розовый и Синий. По словам авторов, игра будет выделяться благодаря механике Time Back. Она позволит выставлять таймер и контролировать одного из персонажей. По истечению времени игрок будет переключаться на следующего персонажа, в то время как первый — повторять установленные действия.

Для студии Big Star Games эта игра станет серьёзным проектом. Ранее разработчики участвовали в создании Battlefield: Bad Company 2 и Payday: The Heist.

Игра Reservoir Dogs: Bloody Days выйдет весной этого года на ПК, а спустя некоторое время появится версия для Xbox One.

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Сергей Сурепин
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