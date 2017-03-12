По мотивам фильма "Бешеные псы" выйдет игра

В игре Reservoir Dogs: Bloody Days "омерзительная шестёрка" будет грабить банки и магазины.

Испанская независимая студия Big Star Games анонсировала на выставке PAX East в Бостоне изометрический шутер Reservoir Dogs: Bloody Days. Игра будет основана на культовом боевике Квентина Тарантино "Бешеные псы".

По фильму "Бешеные псы" выйдет игра Кадр из фильма “Бешеные псы”/kinopoisk.ru

Инициативу разработчиков поддержала кинокомпания Lionsgate, которая владеет правами на фильм. Режиссёр и сценарист картины косвенно будут влиять на создание игры.

Главными героями Reservoir Dogs: Bloody Days останутся те же персонажи: мистеры Белый, Блондин, Коричневый, Оранжевый, Розовый и Синий. По словам авторов, игра будет выделяться благодаря механике Time Back. Она позволит выставлять таймер и контролировать одного из персонажей. По истечению времени игрок будет переключаться на следующего персонажа, в то время как первый — повторять установленные действия.

Для студии Big Star Games эта игра станет серьёзным проектом. Ранее разработчики участвовали в создании Battlefield: Bad Company 2 и Payday: The Heist.