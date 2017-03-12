Valve изменила систему написания рецензий в Steam

Начиная с 10 марта в сервисе Steam не будут учитываться оценки пользователей, получивших игру бесплатно или в подарок.

Согласно новым правилам на оценку игры влиять смогут только те пользователи, которые заплатили за неё деньги. Создатели Steam считают, что такая политика будет выгодна для разработчиков.

Пользователи Steam смогут голосовать только за приобретённые игры Фото: © wikipedia.org/Tim Eulitz

Представители Valve заявили, что изменения уже начались и новая система оценок вступит в силу в течение двух дней. Также компания планирует провести переучёт уже оставленных рецензий. Исключением из этого правила станут условно-бесплатные проекты — отзывы на них останутся без изменений.