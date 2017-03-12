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Регион
Опубликовано 12 марта 2017, 06:06

Valve изменила систему написания рецензий в Steam

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org/Tim Eulitz

Фото: © wikipedia.org/Tim Eulitz

Начиная с 10 марта в сервисе Steam не будут учитываться оценки пользователей, получивших игру бесплатно или в подарок.

Согласно новым правилам на оценку игры влиять смогут только те пользователи, которые заплатили за неё деньги. Создатели Steam считают, что такая политика будет выгодна для разработчиков.

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Пользователи Steam смогут голосовать только за приобретённые игры

Фото: © wikipedia.org/Tim Eulitz

Представители Valve заявили, что изменения уже начались и новая система оценок вступит в силу в течение двух дней. Также компания планирует провести переучёт уже оставленных рецензий. Исключением из этого правила станут условно-бесплатные проекты — отзывы на них останутся без изменений.

Напомним, в сентябре 2016 года разработчики уже вводили изменения в составление оценок. Так, рецензии, написанные игроками, которые получили бесплатный ключ к игре, отображались в общем списке, однако не учитывались при выдаче итогового рейтинга.

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Сергей Сурепин
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