Авторы "Метро-2033" показали геймплей своей новой игры
Студия 4A Games опубликовала запись геймплея первой миссии шутера Arktika.1, в котором используется виртуальная реальность.
Авторы "Метро-2033" продемонстрировали обучающий уровень, на котором игрок осваивает стрельбу по мишеням, а также первый уровень игры Arktika.1.
Большую часть времени игроки проведут в окружении заснеженных пейзажей, попутно отстреливаясь от противников и взаимодействуя с различными объектами.
4A Games показала геймплей игры Arktika.1
Проект создаётся полностью под очки виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеры Oculus Touch. Опробовать игру в привычном режиме будет невозможно.
У Arktika.1 пока нет даты выхода.