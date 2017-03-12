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Опубликовано 12 марта 2017, 06:47

Авторы "Метро-2033" показали геймплей своей новой игры

Кадр видео &ldquo;youtube.com/4A Games&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/4A Games”. Скриншот © L!FE

Студия 4A Games опубликовала запись геймплея первой миссии шутера Arktika.1, в котором используется виртуальная реальность.

Авторы "Метро-2033" продемонстрировали обучающий уровень, на котором игрок осваивает стрельбу по мишеням, а также первый уровень игры Arktika.1.

Большую часть времени игроки проведут в окружении заснеженных пейзажей, попутно отстреливаясь от противников и взаимодействуя с различными объектами.

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4A Games показала геймплей игры Arktika.1

Кадр видео “youtube.com/4A Games”. Скриншот © L!FE

Проект создаётся полностью под очки виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеры Oculus Touch. Опробовать игру в привычном режиме будет невозможно.

У Arktika.1 пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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