Авторы "Метро-2033" показали геймплей своей новой игры

Студия 4A Games опубликовала запись геймплея первой миссии шутера Arktika.1, в котором используется виртуальная реальность.

Авторы "Метро-2033" продемонстрировали обучающий уровень, на котором игрок осваивает стрельбу по мишеням, а также первый уровень игры Arktika.1.

Большую часть времени игроки проведут в окружении заснеженных пейзажей, попутно отстреливаясь от противников и взаимодействуя с различными объектами.

4A Games показала геймплей игры Arktika.1 Кадр видео “youtube.com/4A Games”. Скриншот © L!FE

Проект создаётся полностью под очки виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеры Oculus Touch. Опробовать игру в привычном режиме будет невозможно.