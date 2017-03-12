Новую игру по "Южному Парку" снова перенесли
Авторы South Park: The Fractured but Whole возвращают деньги пользователям, оформившим предзаказ.
11 марта пользователи форума Reddit заметили, что им начали возвращать средства за предзаказ игры South Park: The Fractured but Whole, релиз которой ранее был перенесён на 2018 финансовый год (1 апреля 2017 — 31 марта 2018 года).
Игра по "Южному Парку" задерживается
Вместе с отменой предзаказа из библиотеки игры пропала первая часть серии — The Stick of Truth. У пользователей нет возможности приобрести оригинал отдельно.
Участники Reddit вспомнили один из эпизодов "Южного Парка", в котором Картман негативно отзывался о системе предзаказа игр.
Студия Ubisoft не комментирует возврат средств за игру.