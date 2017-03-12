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Опубликовано 12 марта 2017, 07:17

Новую игру по "Южному Парку" снова перенесли

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Alfred van Kuik&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Alfred van Kuik”. Скриншот © L!FE

Авторы South Park: The Fractured but Whole возвращают деньги пользователям, оформившим предзаказ.

11 марта пользователи форума Reddit заметили, что им начали возвращать средства за предзаказ игры South Park: The Fractured but Whole, релиз которой ранее был перенесён на 2018 финансовый год (1 апреля 2017 — 31 марта 2018 года).

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Игра по "Южному Парку" задерживается

Кадр видео “youtube.com/Alfred van Kuik”. Скриншот © L!FE

Вместе с отменой предзаказа из библиотеки игры пропала первая часть серии — The Stick of Truth. У пользователей нет возможности приобрести оригинал отдельно.

Участники Reddit вспомнили один из эпизодов "Южного Парка", в котором Картман негативно отзывался о системе предзаказа игр.

Студия Ubisoft не комментирует возврат средств за игру.

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Сергей Сурепин
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