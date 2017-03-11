Посольство РФ в Швеции опровергло информацию об освобождении россиянина

Напомним, 37-летний Евгений Павлов подозревается в совершении экономического преступления.

Посольство РФ в Швеции не подтвердило появившиеся сообщения об освобождении задержанного топ-менеджера "Бомбардье" Евгения Павлова. Соответствующая информация размещена на официальной странице "Фейсбука" дипмиссии:

— Данные о том, что задержанный 7 марта с.г. правоохранительными органами Швеции российский гражданин Е.В. Павлов освобождён из-под стражи, не подтверждаются.

На странице посольства сообщается, что, по словам адвоката Павлова, он находится в следственном изоляторе. Также посольство ожидает ответа на запрос об организации встречи задержанного с российским консулом.