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Регион
Опубликовано 11 марта 2017, 22:35

Посольство РФ в Швеции опровергло информацию об освобождении россиянина

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Евгений Павлов. Фото: Соцсети

Напомним, 37-летний Евгений Павлов подозревается в совершении экономического преступления.

Посольство РФ в Швеции не подтвердило появившиеся сообщения об освобождении задержанного топ-менеджера "Бомбардье" Евгения Павлова. Соответствующая информация размещена на официальной странице "Фейсбука" дипмиссии:

— Данные о том, что задержанный 7 марта с.г. правоохранительными органами Швеции российский гражданин Е.В. Павлов освобождён из-под стражи, не подтверждаются.

На странице посольства сообщается, что, по словам адвоката Павлова, он находится в следственном изоляторе. Также посольство ожидает ответа на запрос об организации встречи задержанного с российским консулом.

Напомним, 37-летний россиянин подозревается в совершении экономического преступления. Накануне супруга задержанного сообщила о его освобождении.

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Елена Ситник
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