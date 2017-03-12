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Регион
Опубликовано 12 марта 2017, 04:31

Прокуратура не подаёт возражения против пересмотра дела Бута в США

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

По словам адвоката россиянина, это означает, что при принятии Верховным судом дела к рассмотрению "учитываться будут только доводы защиты".

Гособвинение не будет подавать возражения против прошения по пересмотру дела Виктора Бута.

По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, в таком случае, "если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты".

— Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданное нами прошение", — приводит РИА Новости слова адвоката.

Защита россиянина также допустила, что подобное решение прокуратуры может быть связано с увольнением прокурора в штате Нью-Йорк Прита Бхарары.

Российский бизнесмен был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Американская сторона обвиняет россиянина в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году в США Виктор Бут был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012-го по октябрь 2016-го года он находился в особом изоляторе.

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Елена Ситник
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