Прокуратура не подаёт возражения против пересмотра дела Бута в США
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По словам адвоката россиянина, это означает, что при принятии Верховным судом дела к рассмотрению "учитываться будут только доводы защиты".
Гособвинение не будет подавать возражения против прошения по пересмотру дела Виктора Бута.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, в таком случае, "если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты".
— Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданное нами прошение", — приводит РИА Новости слова адвоката.
Защита россиянина также допустила, что подобное решение прокуратуры может быть связано с увольнением прокурора в штате Нью-Йорк Прита Бхарары.
Российский бизнесмен был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Американская сторона обвиняет россиянина в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году в США Виктор Бут был приговорён к 25 годам тюрьмы. С 2012-го по октябрь 2016-го года он находился в особом изоляторе.