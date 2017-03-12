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Опубликовано 12 марта 2017, 08:56

В Индии полиция нашла сертификат Нобелевской премии, украденный у лауреата

Ранее стражам порядка удалось выйти на след преступников, похитивших награду, и задержать их.

Как сообщают местные СМИ, сертификат был обнаружен в джунглях спустя больше чем месяц после того, как был украден.

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В Индии полицейские нашли похищенный у лауреата наградной сертификат Нобелевской премии мира

Фото: Twitter

Лауреат премии Кайлаш Сатьяртхи поблагодарил стражей порядка за добросовестное выполнение их работы и возвращение наградного сертификата.

Напомним, что злоумышленники похитили у 63-летнего лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьяртхи наградной сертификат в феврале этого года.

Позднее полицейские смогли задержать подозреваемых в краже.

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Эмила Сидорова
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