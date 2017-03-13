Иконы девяностых. Чем сейчас заняты авторы ваших любимых игр

Сид Мейер

Чем известен: Civilization, Pirates, Railroad Tycoon.

Один из величайших разработчиков игр? Скорее всего, первым на ум придёт имя Сида Мейера. Имя этого титулованного автора нескольких важных игровых серий уже давно используется в названии всех игр, к которым он имеет хоть малейшее отношение. Причём это имя — не только свидетельство того, что в проект внёс лепту дедушка Сид, но и своеобразный знак качества.

Главными достижениями карьеры Мейера принято считать стратегии Sid Meier’s Civilization и Sid Meier’s Colonization, симуляторы Gunship, Silent Service и F-19, а также приключенческую стратегию Sid Meier’s Pirates. Ныне талантливый разработчик трудится в команде Firaxis Games в качестве исполнительного директора. Разработкой Сид занимается в качестве консультанта, воспитывая попутно новые таланты — такие, например, как небезызвестный Эд Бич. Почти всё, к чему прикасается Мейер, обречено на успех: вспомните недавние хиты Sid Meier’s Starships и Sid Meier’s Civilization VI. В сентябре прошлого года его главная серия, которую ласково называют "Цива", отпраздновала 25-летний юбилей и показала рекордные продажи новой части. Иными словами, Сид Мейер по-прежнему на коне!

Уилл Райт

Чем известен: SimCity, The Sims, Spore.

Уильям Райт — фигура для игропрома девяностых и нулевых крайне важная. Без этого геймдизайнера не было бы серий SimCity, SimFarm и The Sims. Райт был ключевым идейным вдохновителем Sim-линеек, и самой амбициозной из всех стал симулятор жизни The Sims, к настоящему времени являющийся одной из самых прибыльных франшиз в копилке издательства Electronic Arts.

Игровая карьера Райта в качестве непосредственного автора и создателя игр завершилась почти 10 лет назад: в 2008-м он выпустил игры Spore и Spore Creature Simulator. Амбициозная Spore оказалась успешной, но не настолько, чтобы превратиться в полноценную линейку игр. Уйдя из компании EA из-за разногласий по поводу будущего Spore, Райт женился на русской красавице, начал собирать трофеи из советской космической программы и вошёл в совет директоров Linden Lab — компании, создавшей глобальную MMO-игру Second Life. Ныне занимается бизнесом в игровой сфере и воспитывает четырёх детей.

Клифф Блезински

Чем известен: Jazz Jackrabbit, Unreal, Gears of War.

Скандально знаменитый Клифф Блезински больше всего известен под именем КлиффиБи (CliffyB). Первую игру написал в возрасте 11 лет, а в 17 лет создал коммерческую игру, на которой смог заработать. Стал одной из ключевых фигур компании Epic Games, когда она ещё называлась Epic MegaGames. В числе главных достижений Блезински — кролик Джазз, который успешно соперничал в середине 90-х с ёжиком Соником и червяком Джимом. Позднее Клиффи отметился в качестве ведущего дизайнера Unreal Tournament, соразработчика серии Unreal и главного идеолога серии Gears of War. Имя Блезински стало гарантом крутейшего боевика с хорошими продажами.

В октябре 2012 года Клифф решил отдохнуть от игр и взял отпуск на два года. В августе 2014 года разработчик анонсировал свой полностью новый проект — соревновательный шутер BlueStreak, вдохновлённый наследием Unreal Tournament и Quake Live. Сетевой боевик по-прежнему находится в разработке, но сменил имя на LawBreakers. Закрытое бета-тестирование пройдёт в середине марта, а сам проект позиционируется в качестве шутера старой закалки и ПК-эксклюзива.

Питер Молиньё

Чем известен: Dungeon Keeper, Fable, Black & White.

Питер Дуглас Молиньё прославился как главный сказочник и басноплёт игровой индустрии. Его вдохновляющие речи, громкие обещания и интервью с кучей афоризмов и красивых слов стали притчей во языцех. Молиньё много лет жил за счёт своих старых достижений: в 90-х он имел прямое отношение к культовым сериям Populous, Dungeon Keeper и Magic Carpet. Больше всего несбывшихся обещаний Питер дал относительно ролевой экшен-игры Fable, вышедшей в 2004 году. Проект был хорош, но даже близко не соответствовал всем обещаниям геймдизайнера. По сути, с Fable произошла та же история, что и с No Man’s Sky, но с маленьким отличием: Молиньё вышел сухим из воды, а Шона Мюррея, автора NMS, предали анафеме.

Компанию Молиньё (Lionhead Studios) закрыли в 2016 году и похоронили его серию Fable, новые выпуски которой скатились как по уровню исполнения, так и по показателям продаж. Неунывающий предприниматель открыл новую студию 22cans, пообещал создать "духовного наследника" Populous и собрал на него деньги с помощью Kickstarter. Игру под названием Godus и её ответвление Godus Wars не пнул только ленивый: кредит доверия к автору иссяк, а хорошие проекты остались в прошлом веке. Подавляющее большинство тех, кто купил Godus, оказались крайне разочарованными. К слову, Godus до сих пор не доделана и остаётся в т.н. раннем доступе.

Сигэру Миямото

Чем известен: Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda.

Сигэру Миямото — великий японский геймдизайнер и один из самых титулованных разработчиков игр в истории. Почти всё, к чему прикасается Миямото-сан, превращается в золото. Этот человек работает в Nintendo с 1977 года и хранит верность единственной игровой компании. Среди его авторских игр самыми известными являются Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda, Star Fox и Pikmin. Он придумал того самого водопроводчика Марио и приключенца Линка, которого часто называют Зельдой. Среди недавних успехов — запуск Pikmin 3 на Wii U и Luigi’s Mansion 2 на 3DS.

В настоящее время Миямото сосредоточен на развитии успеха Super Mario Run, мобильной игры Nintendo, и выступает в качестве продюсера следующего большого проекта в мире Марио — Super Mario Odyssey. На пенсию этот крайне бодрый (для своих 64 лет!) японец, к счастью, не собирается.

Крис Робертс

Чем известен: Wing Commander, Starlancer, Star Citizen.

Крис Робертс — человек с не самым впечатляющим послужным списком, но всё же заслуживший место среди других икон гейм-индустрии. Долгие годы Робертс занимался развитием серии космических симуляторов Wing Commander, превратив серию в главную дойную корову издательства Origin Systems. Также Робертс занимался продюсерскими и режиссёрскими задачами: для начала он снял экранизацию Wing Commander, а затем ещё девять других фильмов. После выхода игры Freelancer в 2003 году взял паузу до 2012 года — отдыхал от игр.

В 2012 году Робертс анонсировал свой самый амбициозный проект под названием Star Citizen. Для успешного завершения разработки автор открыл кампанию по сбору средств. Акционеры оказались щедрыми и благосклонными: Star Citizen собрал свыше 144 миллионов долларов, став самым успешным примером профинансированной фанатами видеоигры. Разработка затянулась и оказалась жутко дорогой, а до выпуска Star Citizen ещё остаётся непонятное количество времени. Крис Робертс никуда не торопится, и многим скинувшимся на создание игры это порядком надоело. Но выглядит космосим, как ни крути, впечатляюще, и потому ждать релиза особенно тяжело.

Джон Ромеро

Чем известен: Wolfenstein 3D, Doom, Daikatana.

Джона Ромеро есть за что уважать — этот человек был в числе основателей id Software и когда-то явил миру лучшие шутеры прошлого века: Wolfenstein 3D, Doom, Hexen и Quake. Со скандалом уйдя из id, Джон создал собственную компанию Ion Storm и громко сел в лужу — провальную игру John Romero’s Daikatana до сих пор вспоминают в качестве одного из главных фейлов 90-х. Игра умножила на ноль все предыдущие достижения автора, включая его вклад в развитие киберспорта и придуманный им термин "дефматч".

Впрочем, запала у Ромеро хватило на много лет вперёд вопреки финансовым неудачам. Ромеро участвовал в разработке довольно важных игр: Gauntlet: Seven Sorrows, Red Faction, Anachronox и Marvel Super Hero Squad Online. 12-летний пасынок Джона, Донован Ромеро, в этом году выпустил собственную игру в Steam — Gunman Taco Truck. Приёмный отец не отстаёт — Джон работает над шутером Blackroom, который вроде как должен перевернуть (со слов авторов) представления о жанре экшенов с видом от первого лица. Несмотря на провал кампании по сбору средств на Kickstarter, Ромеро во что бы то ни стало решил доделать игру и вернуть себе былую славу. Ждём обещанную ещё в прошлом году демоверсию Blackroom.

Кристофер Метцен

Чем известен: Diablo, StarCraft, Warcraft.

Карьера Криса Метцена началась в 1993 году в компании Silicon & Synapse. Сейчас эту игровую фирму знают во всём мире как Blizzard Entertainment. Благодаря острому уму, фантазии и другим талантам Метцен быстро стал ведущим сценаристом и геймдизайнером компании, отдав ей без малого 23 года своей жизни. Кристофер приложил руку к созданию любимых миллионами вселенных Warcraft, StarCraft и Diablo. Фирменной чертой сделал озвучку любимых героев, для которых придумывал образы, реплики и истории.

Прощальным подарком Метцена для фанатов стала роль робота Бастиона в Overwatch. После празднования 25-летнего юбилея Blizzard в 2016 году Крис сообщил об уходе из Blizzard в сентябре того года. Популярный разработчик устал от суеты и официально вышел на пенсию, чтобы больше времени проводить с семьёй. Его вклад в развитие игр Blizzard и игровой индустрии сложно переоценить.

Дэвид Перри

Чем известен: Earthworm Jim, MDK, Messiah.

Дэйв Перри прославился как самый известный и успешный геймдизайнер ирландского происхождения. Дэвид имел прямое отношение к одним из самых успешных платформеров 90-х — Aladdin, Cool Spot, дилогии Earthworm Jim. Именно червяк Джим помог Перри вырваться в пантеон важнейших геймдизайнеров XX века. Впоследствии Дэйв сосредоточился на экспериментальных "играх не для всех": достаточно вспомнить Wild 9, Messiah и Sacrifice, которые иначе как странными не назовёшь.

После коммерческого неуспеха двух игр по "Матрице" (Enter the Matrix и The Matrix: Path of Neo) Перри сосредоточился на предпринимательской деятельности. Его главное достижение — освоение ниши коммерческого использования технологии стриминга. Перри стал сооснователем компании Gaikai, занявшей место среди лидеров игровых сервисов в сфере цифровой дистрибуции. В 2012 году Дэвид участвовал в сделке по продаже Gaikai компании Sony за 380 миллионов долларов. Созданием игр он не занимается, но это не мешает ему с энтузиазмом ждать релиза Red Dead Redemption 2 и играть в VR-версию Resident Evil 7.

Хидео Кодзима

Чем известен: Metal Gear, Snatcher, Zone of the Enders.

Карьера Хидео Кодзимы началась в 1986 году, и этот выдающийся геймдизайнер и сценарист успел поработать над несколькими популярными сериями ещё до того, как стал звездой международного масштаба. Кодзима долгие годы работал в Konami над такими сериями, как Metal Gear и Snatcher. Успех, слава и признание настигли автора после релиза Metal Gear Solid в 1998 году. Игры под именем Metal Gear Solid выходят по сей день. Точку в серии MGS поставила пятая часть, вышедшая в сентябре 2015 года.

Новая игра в любимой вселенной, Metal Gear Survive, делается уже без участия Кодзимы. Бессменный демиург серии со скандалом уволился из Konami и в настоящее время делает свой самый амбициозный проект — Death Stranding. Премьера игры состоялась в июне 2016 года, но проект до сих пор остаётся игрой-загадкой. В создании игры участвуют такие именитые люди, как актёры Норман Ридус и Мадс Миккельсен, а также голливудский режиссёр Гильермо дель Торо. Должна получиться или бомба, или былинный провал уровня Daikatana.