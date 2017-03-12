Мусорная лавина в Эфиопии лишила жизни 15 человек

Число жертв может вырасти, так как ещё не все извлечены из-под огромных завалов на столичной мусорке.

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы по меньшей мере 15 человек стали жертвами обвала на мусорном полигоне. Целая гора мусора обрушилась на бытовки, где в тот момент находилось около 150 человек.

15 dead, several dozen said missing after landslide at garbage dump in Ethiopia buries scavengers, homes. https://t.co/BOVuCyUvTc pic.twitter.com/ROoG344dfE — The Associated Press (@AP) March 12, 2017

Число жертв ЧП ещё может увеличиться, так как спасены только около 40 находившихся в месте схода "лавины".