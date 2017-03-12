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Регион
Опубликовано 12 марта 2017, 14:46

Мусорная лавина в Эфиопии лишила жизни 15 человек

Число жертв может вырасти, так как ещё не все извлечены из-под огромных завалов на столичной мусорке.

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы по меньшей мере 15 человек стали жертвами обвала на мусорном полигоне. Целая гора мусора обрушилась на бытовки, где в тот момент находилось около 150 человек.

Число жертв ЧП ещё может увеличиться, так как спасены только около 40 находившихся в месте схода "лавины".

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на свалке, куда свозится мусор из четырёхмиллионного города, каждый день работает до полутысячи человек. Они сортируют мусор и пытаются найти там что-то, что можно продать.

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Светлана Купчинская
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