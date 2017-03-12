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Опубликовано 12 марта 2017, 17:46

Жертвами обвала мусора в Эфиопии стали уже 35 человек

Поиски продолжаются. Количество жертв ещё может значительно вырасти, так как под завалами оказалось 150 человек.

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы продолжает расти число погибших при обвале на мусорном полигоне. По данным Ассошиэйтед пресс, подтверждена гибель уже 35 человек. 28 получили травмы.

Ранее сообщалось, что под мусором оказались погребены около 150 человек. Около 40 из них удалось достать оттуда оперативно. Работы продолжаются. По данным местных властей, большинство погибших — женщины и дети, которые занимались на свалке поиском каких-либо предметов, которые можно продать.


Эта свалка копилась под Аддис-Абебой полвека. Затем власти решили вывозить мусор из четырёхмиллионного города в другое место, однако, столкнувшись с протестами фермеров, передумали.

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Олеся Сучилкина
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