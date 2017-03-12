Жертвами обвала мусора в Эфиопии стали уже 35 человек

Поиски продолжаются. Количество жертв ещё может значительно вырасти, так как под завалами оказалось 150 человек.

В пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы продолжает расти число погибших при обвале на мусорном полигоне. По данным Ассошиэйтед пресс, подтверждена гибель уже 35 человек. 28 получили травмы.

A landslide kills at least 24 people at a massive garbage dump on the outskirts of Ethiopia's capital Addis Ababa https://t.co/Ry4MjtqXsf pic.twitter.com/vCzm6XVk91 — Al Jazeera News (@AJENews) March 12, 2017

Ранее сообщалось, что под мусором оказались погребены около 150 человек. Около 40 из них удалось достать оттуда оперативно. Работы продолжаются. По данным местных властей, большинство погибших — женщины и дети, которые занимались на свалке поиском каких-либо предметов, которые можно продать.