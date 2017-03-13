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Опубликовано 13 марта 2017, 05:31

Немецкие учёные признали видеоигры безопасным увлечением

Фото: &copy; flickr / Maxime FORT

Фото: © flickr / Maxime FORT

Исследователи из Германии уверены, что игры с убийствами и стрельбой не оказывают негативного влияния на геймеров.

В качестве подопытных выступили немецкие игроки, которые увлекаются Counter-Strike и Call of Duty. Геймеры на протяжении нескольких лет проводят за играми около четырёх часов в день.

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Учёные считают, что игры не вызывают агрессию

Фото: © flickr / Maxime FORT

Исследователи проверили у геймеров изменения в эмоциональном и нейронном отклике на проявление насилия в реальном мире. Результаты сравнивались с группой людей, которые не увлекаются видеоиграми.

Результаты психологических тестов не показали отклонения у геймеров. Это касается как уровня эмпатии, так и уровня агрессии.

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Сергей Сурепин
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