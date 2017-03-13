Немецкие учёные признали видеоигры безопасным увлечением
Исследователи из Германии уверены, что игры с убийствами и стрельбой не оказывают негативного влияния на геймеров.
В качестве подопытных выступили немецкие игроки, которые увлекаются Counter-Strike и Call of Duty. Геймеры на протяжении нескольких лет проводят за играми около четырёх часов в день.
Учёные считают, что игры не вызывают агрессию
Исследователи проверили у геймеров изменения в эмоциональном и нейронном отклике на проявление насилия в реальном мире. Результаты сравнивались с группой людей, которые не увлекаются видеоиграми.
Результаты психологических тестов не показали отклонения у геймеров. Это касается как уровня эмпатии, так и уровня агрессии.