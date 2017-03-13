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Опубликовано 13 марта 2017, 06:47

Хакер взломал консоль Nintendo Switch

Фото: &copy; 2017 Nintendo

Фото: © 2017 Nintendo

На взлом новой консоли компании Nintendo под названием Switch понадобилось менее десяти дней.

Автор джейлбрейков для операционной системы iOS под псевдонимом Qwertyoruiop опубликовал фотографию консоли Nintendo Switch, на которой вывел текст done ("готово"). Хакер намекнул таким образом на успешный взлом системы.

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Хакер взломал новую консоль Nintendo Switch

Фото: © 2017 Nintendo

По словам хакера, ему пришлось изменить свою программу jailbreakMe для iOS и удалить из неё часть кода, необходимую для операционной системы Apple. Автор пока не представил никаких доказательств взлома, помимо фотографии.

Обойти защиту консоли удалось благодаря уязвимости браузера, используемого в Switch. Ранее хакеры получили доступ к полной версии приложения для просмотра веб-страниц с помощью программы DNSwitch. По умолчанию функции консольного браузера ограничены.

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Сергей Сурепин
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