Хакер взломал консоль Nintendo Switch

На взлом новой консоли компании Nintendo под названием Switch понадобилось менее десяти дней.

Автор джейлбрейков для операционной системы iOS под псевдонимом Qwertyoruiop опубликовал фотографию консоли Nintendo Switch, на которой вывел текст done ("готово"). Хакер намекнул таким образом на успешный взлом системы.

Хакер взломал новую консоль Nintendo Switch Фото: © 2017 Nintendo

По словам хакера, ему пришлось изменить свою программу jailbreakMe для iOS и удалить из неё часть кода, необходимую для операционной системы Apple. Автор пока не представил никаких доказательств взлома, помимо фотографии.