Фанат превратил Xbox в ПК

Пользователь под псевдонимом Theonlypotatoman опубликовал на сайте Reddit фото своего ПК в корпусе дев-кита Xbox.

Автор рассказал, что вытащил из коробки её содержимое и установил туда современные компоненты. Пользователи раскритиковали геймера. Многие считают, что своим поступком он уничтожил часть истории видеоигр.

Оригинальный Xbox превратили в ПК Фото: © Facebook.com

По словам фаната, он получил дев-кит консоли от отца, бывшего сотрудника Microsoft. Тот, в свою очередь, приобрёл игровую систему на гаражной распродаже.

Всего таких экземпляров Xbox осталось 50 во всём мире.