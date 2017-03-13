Фанат превратил Xbox в ПК
Фото: © Facebook.com
Пользователь под псевдонимом Theonlypotatoman опубликовал на сайте Reddit фото своего ПК в корпусе дев-кита Xbox.
Автор рассказал, что вытащил из коробки её содержимое и установил туда современные компоненты. Пользователи раскритиковали геймера. Многие считают, что своим поступком он уничтожил часть истории видеоигр.
Оригинальный Xbox превратили в ПК
Фото: © Facebook.com
По словам фаната, он получил дев-кит консоли от отца, бывшего сотрудника Microsoft. Тот, в свою очередь, приобрёл игровую систему на гаражной распродаже.
Всего таких экземпляров Xbox осталось 50 во всём мире.
Пользователь достал все комплектующие дев-кита и установил внутрь современные компоненты (Intel Core i3-7100T, MSI GTX 1050 TI и 8 гигабайт оперативной памяти).