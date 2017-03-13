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Регион
Опубликовано 13 марта 2017, 07:07

Фанат превратил Xbox в ПК

Фото: &copy; Facebook.com

Фото: © Facebook.com

Пользователь под псевдонимом Theonlypotatoman опубликовал на сайте Reddit фото своего ПК в корпусе дев-кита Xbox.

Автор рассказал, что вытащил из коробки её содержимое и установил туда современные компоненты. Пользователи раскритиковали геймера. Многие считают, что своим поступком он уничтожил часть истории видеоигр.

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Оригинальный Xbox превратили в ПК

Фото: © Facebook.com

По словам фаната, он получил дев-кит консоли от отца, бывшего сотрудника Microsoft. Тот, в свою очередь, приобрёл игровую систему на гаражной распродаже.

Всего таких экземпляров Xbox осталось 50 во всём мире.

Пользователь достал все комплектующие дев-кита и установил внутрь современные компоненты (Intel Core i3-7100T, MSI GTX 1050 TI и 8 гигабайт оперативной памяти).

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Сергей Сурепин
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