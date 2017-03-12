Власти Ливии заявили, что не контактировали с частными военными компаниями из РФ

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько десятков сотрудников одной из российских компаний занимались разминированием объекта в Бенгази.

Командующий оперативным штабом ливийских ВВС и авиабазой Бенина бригадный генерал Мохаммед аль-Манфур опроверг информацию о том, что власти Ливии заключали контракты с частными военными компаниями из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Любые соглашения или встречи с российской стороной являются официальными и проходят через правительство России и командование ливийской армии, — приводит СМИ слова аль-Манфура.

Он отметил, что не понимает, как и зачем договариваться с частной компанией, и подчеркнул, что любые контакты в будущем также не будут выходить за рамки официальных.