Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2017, 22:25

Власти Ливии заявили, что не контактировали с частными военными компаниями из РФ

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько десятков сотрудников одной из российских компаний занимались разминированием объекта в Бенгази.

Командующий оперативным штабом ливийских ВВС и авиабазой Бенина бригадный генерал Мохаммед аль-Манфур опроверг информацию о том, что власти Ливии заключали контракты с частными военными компаниями из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Любые соглашения или встречи с российской стороной являются официальными и проходят через правительство России и командование ливийской армии, — приводит СМИ слова аль-Манфура.

Он отметил, что не понимает, как и зачем договариваться с частной компанией, и подчеркнул, что любые контакты в будущем также не будут выходить за рамки официальных.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу российской частной военной компании РСБ-Групп Олега Криницина, что несколько десятков сотрудников этой фирмы занимались разминированием промышленного объекта в Бенгази. При этом заказчик работ и объект, на котором действовали российские специалисты, не назывались.

BannerImage
Анатолий Кривцов
  • Новости
  • Ливия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar