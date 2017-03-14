YouPorn сообщил о резком снижении трафика из-за новой консоли Nintendo
Пользователям Сети пришлось на время забыть о контенте для взрослых и занять руки "гибридной" приставкой от легендарного производителя электронных развлечений.
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В начале марта состоялся релиз новой игровой консоли от компании Nintendo — "гибридной" приставки Switch
Switch стала самой быстропродаваемой консолью в истории компании Nintendo, превысив показатели стартовых продаж Wii U в два раза
Новая игра из серии The Legend of Zelda, выпущенная на Switch, побила рекорд стартовых продаж легендарной Super Mario 64 1996 года
YouPorn сообщил, что в день выхода Switch трафик на сайте для взрослых упал на 15%, а на следующий день — ещё на 17%
Вместе с тем на YouPorn выросло число запросов по тегам zelda, mario и nintendo — в некоторых случаях более чем в два раза