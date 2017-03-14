В Португалии нашли древнейший череп с неандертальскими чертами

Череп стал самой ранней находкой предков людей на территории Португалии и, возможно, древнейшим из известных останков неандертальца.

Международная группа учёных нашла в португальской пещере Ароэйра ископаемый череп возрастом в 400 000 лет. Его обладатель по комплексу признаков похож на неандертальца. В том же слое найдены останки животных и каменные орудия, относящиеся к ашельской культуре. Соответствующая статья принята к публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences, о событии сообщает EurekAlert.

Найденный череп с неандертальскими чертами не моложе 400 000 лет, что делает его древнейшим из известных

Череп был найден в пещере Ароэйра, в отвердевшей породе в окружении костей животных, со следами орудий на них, и самих орудий — ашельских бифасов. Так называют обработанные камни с рабочим режущим краем, применявшиеся как ударная часть каменных топоров. Благодаря тому, что все находки были хорошо зафиксированы цементировавшейся окружающей породой, их возраст удалось определить — 400 000 лет. Это крайне важная дата. Из неё получается, что это древнейшие останки человека, когда-либо найденные в Португалии, и вообще одни из первых найденных в Европе.

До этого древнейшая находка с чертами неандертальца была сделана в Испании и датирована 380 000 лет. Таким образом, новый череп показывает, что этот вид по древности, возможно, значительно превосходит наш собственный — Homo sapiens. Впрочем, с большой долей вероятности именно неандертальская принадлежность находки будет оспорена другими научными группами.