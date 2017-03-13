В Госдуме предложили замену материнскому капиталу

Проект предполагает выплату пособий до 15 тысяч рублей, а также предоставление земельных участков, пригодных для пользования, и автомобилей многодетным родителям.

В Госдуме предлагают ввести альтернативу материнскому капиталу. Планируется, что многодетным родителям будут выплачивать пособия до 15 тысяч рублей, предоставлять земельные участки, пригодные для пользования, и вместительные автомобили. С такой инициативой выступили член Комитета ГД по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— К нам часто обращаются многодетные семьи, которые оказались в неблагоприятных жизненных условиях. Они говорят, что им не нужны земли. Им нужна поддержка, которая позволит содержать детей без привлечения кредитов и помощи родственников. Много семей в нашей стране оказалось за порогом бедности, и далеко не все могут выкарабкаться из этого положения. Мы предлагаем выдавать живые деньги на руки, а не какие-то мифические сертификаты и земельные участки, — рассказала Лайфу Волынец.

Планируется, что родителям ежемесячно будут выплачивать по три тысячи рублей за одного ребёнка, восемь тысяч за двоих и 15 тыс. руб. за троих детей Фото: © РИА Новости/Александр Алпаткин

В Госдуме заверили, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. Материнский капитал авторы инициативы предлагают отменить, так как считают, что эта программа себя не оправдала.

Ирина Волынец подчёркивает, что в случае, если в семье воспитывается больше трёх усыновлённых или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за трёх.

— Если государство будет платить более чем за трёх детей, у него может попросту не хватить средств. Дети — это не способ повысить уровень жизни, но в то же время наши мамы и папы должны знать, что государство не бросает их на произвол судьбы, — заявила Волынец.