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Опубликовано 13 марта 2017, 08:32

У Project Scorpio появилась страница в магазине Microsoft

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Xbox - Project Scorpio

Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox - Project Scorpio

Американская корпорация к концу этого года планирует выпустить самую мощную игровую систему.

Компания Microsoft на днях запустила официальную страницу Project Scorpio в своём интернет-магазине. Новой информации разработчики не опубликовали — мы до сих пор не знаем ни цены, ни даты выхода.

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Microsoft готовится к анонсу Project Scorpio

Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox - Project Scorpio

По предварительной информации, запуск новой консоли должен состояться в ноябре. Точную информацию Microsoft озвучит ближе к выставке E3.

Сейчас на странице с Project Scorpio доступна промоинформация: консоль получит 6 терафлопс графической мощности, полную поддержку виртуальной реальности и 4K-разрешение, а также совместимость со всеми играми Xbox One и аксессуарами.

Также на странице с товаром можно оставить свою почту, чтобы в дальнейшем получать уведомления об обновлении.

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Сергей Сурепин
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