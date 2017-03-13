У Project Scorpio появилась страница в магазине Microsoft

Американская корпорация к концу этого года планирует выпустить самую мощную игровую систему.

Компания Microsoft на днях запустила официальную страницу Project Scorpio в своём интернет-магазине. Новой информации разработчики не опубликовали — мы до сих пор не знаем ни цены, ни даты выхода.

Microsoft готовится к анонсу Project Scorpio Фото: © Кадр из видео YouTube/Xbox - Project Scorpio

По предварительной информации, запуск новой консоли должен состояться в ноябре. Точную информацию Microsoft озвучит ближе к выставке E3.

Сейчас на странице с Project Scorpio доступна промоинформация: консоль получит 6 терафлопс графической мощности, полную поддержку виртуальной реальности и 4K-разрешение, а также совместимость со всеми играми Xbox One и аксессуарами.