У Project Scorpio появилась страница в магазине Microsoft
Американская корпорация к концу этого года планирует выпустить самую мощную игровую систему.
Компания Microsoft на днях запустила официальную страницу Project Scorpio в своём интернет-магазине. Новой информации разработчики не опубликовали — мы до сих пор не знаем ни цены, ни даты выхода.
Microsoft готовится к анонсу Project Scorpio
По предварительной информации, запуск новой консоли должен состояться в ноябре. Точную информацию Microsoft озвучит ближе к выставке E3.
Сейчас на странице с Project Scorpio доступна промоинформация: консоль получит 6 терафлопс графической мощности, полную поддержку виртуальной реальности и 4K-разрешение, а также совместимость со всеми играми Xbox One и аксессуарами.
Также на странице с товаром можно оставить свою почту, чтобы в дальнейшем получать уведомления об обновлении.