Авторы Horizon: Zero Dawn намекнули на продолжение

С момента выхода игры прошло менее двух недель, а разработчики уже ответили на вопрос о сиквеле.

В одном из последних интервью Самрат Шарма, продюсер Horizon: Zero Dawn, честно ответил на вопрос о сиквеле. Разработчики рады успехам игры, но пока не думали о том, что делать дальше.

У Horizon: Zero Dawn может появиться продолжение

По словам продюсера, разработчики полюбили мир игры. У авторов уже есть множество наработок, которое игроки ещё не видели, однако решение о сиквеле пока не принято, но это не означает, что в будущем не будет второй части.