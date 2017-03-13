Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2017, 10:44

Авторы Horizon: Zero Dawn намекнули на продолжение

Кадр видео: youtube/Guerrilla

Кадр видео: youtube/Guerrilla

С момента выхода игры прошло менее двух недель, а разработчики уже ответили на вопрос о сиквеле.

В одном из последних интервью Самрат Шарма, продюсер Horizon: Zero Dawn, честно ответил на вопрос о сиквеле. Разработчики рады успехам игры, но пока не думали о том, что делать дальше.

image

У Horizon: Zero Dawn может появиться продолжение

По словам продюсера, разработчики полюбили мир игры. У авторов уже есть множество наработок, которое игроки ещё не видели, однако решение о сиквеле пока не принято, но это не означает, что в будущем не будет второй части.

Также стало известно, что концепция Horizon: Zero Dawn зародилась около 5–6 лет назад. Тогда небольшая команда занималась основами нового проекта, в то время как большая часть разработчиков Guerrilla Games занималась Killzone: Shadowfall.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • killzone
  • ps4
  • guerrillagames
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar