Фанаты сериала "Во все тяжкие" потратили 2 года на монтаж полнометражного фильма

Группа фанатов криминальной драмы "Во все тяжкие" в течение двух лет монтировала из 62 эпизодов сериала двухчасовой полнометражный фильм. То, что у них получилось, авторы бесплатно выложили в Сеть. Создатели подчёркивают, что это некоммерческий проект, все права принадлежат владельцам оригинального сериала.