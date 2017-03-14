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Регион
Опубликовано 14 марта 2017, 04:30

Фанаты сериала "Во все тяжкие" потратили 2 года на монтаж полнометражного фильма

Группа фанатов криминальной драмы "Во все тяжкие" в течение двух лет монтировала из 62 эпизодов сериала двухчасовой полнометражный фильм. То, что у них получилось, авторы бесплатно выложили в Сеть. Создатели подчёркивают, что это некоммерческий проект, все права принадлежат владельцам оригинального сериала.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Создатели полнометражного двухчасового фильма замечают, что этот проект является абсолютно некоммерческим, все права принадлежат создателям оригинального сериала. Авторы говорят, что их целью было показать картину с новой стороны. Фильм выложен в Сеть с аккаунта Breaking Bad — The Movie.

Breaking Bad - The Movie from Breaking Bad - The Movie on Vimeo.

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Валерия Виниченко
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