Поклонская одной из первых в Госдуме отчиталась о доходах

Судя по документам, копии которых есть в распоряжении Лайфа, за 2016 год Поклонская заработала 2,6 млн рублей. В сравнении с должностью прокурора Крыма её доходы увеличились на 300 тысяч.

Декларационная кампания в Государственной думе началась с 1 февраля. За полтора месяца сведения о своих доходах и подтверждающие документы предоставили всего 13 депутатов, сообщили Лайфу в аппарате Думы. В их числе и Наталья Поклонская, возглавляющая парламентскую Комиссию по контролю за доходами и расходами депутатов. Именно этот орган будет в дальнейшем проверять достоверность сведений, предоставленных народными избранниками. В декларации Натальи Поклонской за 2016 год указан общий доход в размере 2,6 млн рублей. В эту сумму входит и зарплата прокурора Республики Крым — она занимала эту должность до сентября, и доходы за три месяца депутатской работы.

Недвижимого имущества — ни домов, ни земельных участков — в собственности у Поклонской нет. В декларации указано лишь жильё во временном пользовании. Сейчас она вместе с дочкой живёт в двухкомнатной квартире в Москве, предоставленной на срок полномочий. Ранее в должности прокурора Крыма Поклонская жила в служебной квартире в Симферополе. В графе "Транспортные средства" у Поклонской также прочерк. И прокурору, и депутату полагаются по закону служебные автомобили, но в декларации их указывать не требуется. Известно, что Поклонская ездит на служебном седане BMW. Также в декларации указан счёт в одном из украинских банков, на который Поклонская, по всей видимости, получала зарплату ещё будучи сотрудником Генпрокуратуры Украины. Этот счёт был заблокирован несколько лет назад из-за санкций.

В сравнении с предыдущим годом общие доходы Натальи Поклонской увеличились на 300 тысяч рублей — за весь 2015 год она заработала 2,3 млн рублей. В Государственную думу Наталья Поклонская была избрана в сентябре 2016 года по списку партии "Единая Россия". Сейчас она занимает должность заместителя председателя Комитета по безопасности и борьбе с коррупцией и возглавляет Комиссию по контролю за декларациями депутатов.

По итогам декларационной кампании за 2015 год самым состоятельным депутатом Государственной думы (шестого созыва. — Прим. Лайфа) был единоросс Леонид Симановский, он предоставил сведения о доходе в размере 907,6 млн рублей. В его депутатской декларации также указаны два земельных участка, два жилых дома, два автомобиля Mercedes-Benz, моторная лодка и прицеп. У супруги Симановского при этом имеются три квартиры, дом и гараж, а также автомобиль и катер.

Самым состоятельным депутатом нового созыва может оказаться бизнесмен из Архангельской области Андрей Палкин. В 2015 году его официальный доход составил почти 1,5 млрд рублей — именно эти данные он предоставил в избирком, когда баллотировался в Думу. В собственности у него было более 60 квартир и около 200 транспортных средств, в том числе промышленная техника. Палкину принадлежало несколько строительных компаний. Однако в декларации 2016 года у Палкина цифры могут существенно измениться. 9 марта Арбитражный суд Архангельской области признал депутата Госдумы банкротом и ввёл процедуру реструктуризации долгов. По результатам налоговых проверок предприниматель в 2012–2013 годах недоплатил в бюджет около 150 млн рублей.