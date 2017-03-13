Игры, в которые играет твоя мама

В последнее время многие игровые компании проводят тщательный анализ рынка и очень ответственно подходят к изучению целевой аудитории. Игровая разработка — это дорого, и никто не хочет погореть на продукте, который непонятно на кого ориентирован.

Исследования показали, что, вопреки расхожему мнению, игры — это не способ убить время для молодёжи и подростков. Многие люди старшего возраста любят играть и находят в играх много полезного для себя.

Знакомство с играми

Те, кто родился в конце 80-х или позже, росли вместе с индустрией компьютерных игр — они были в нашей жизни всегда. И чем старше становились мы, тем интереснее становился геймплей, сочнее графика, концептуальнее сюжеты. И наблюдать за этим было действительно круто. Наши родители в это же самое время наблюдали скорее за тем, чтобы мы "окончательно не испортили себе глаза".

Многим взрослым людям не было интересно играть в примитивные игры, им вполне хватало их собственных развлечений. Но в какой момент они обнаружили, что то, во что играют их дети и внуки, вовсе не такое дурацкое, как им всегда казалось? По данным исследования Mail.ru, представители старшего поколения начали знакомство с играми через стандартный предустановленный пакет: пасьянсы, "Сапёра" и прочую классику. В целом, большинство людей начало играть по советам друзей или членов семьи. Поэтому, если ваша мама всё ещё настроена к играм враждебно, попробуйте приобщить её для начала к какому-то простенькому match-3 на телефоне. Ничто так не снимает рабочий стресс, как составление в ряд цветных хрусталиков.

Любимые жанры

Представители старшего поколения чаще всего играют в социальных сетях, также им нравятся браузерные игры и однопользовательские игры для PC. Мобильные планшеты и смартфоны у них пока не так популярны, но, возможно, эта тенденция скоро изменится. Доля мобильных игр на рынке растёт, а сами устройства становятся всё более доступными.

Наиболее сильной игровой мотивацией для пожилых людей является возможность общаться. Поэтому популярностью пользуются разнообразные фермы, в которых можно помогать (или вредить!) друг другу, и симуляторы типа "Аватарии". Игроки постарше также любят отдохнуть за несложными пазлами и hidden objects типа "Инди кота".

Аркады и action также достаточно популярны, но тут важно, чтобы интерфейс игры и обучение были максимально простыми и понятными.

Во что поиграть, если тебе 50+?

Совместное хобби укрепляет отношения и может помочь улучшить взаимопонимание между поколениями. Вряд ли из вашего папы-пенсионера выйдет хороший напарник для Rainbow Six Siege, а из мамы — хороший саппорт в Dota 2, но кто знает? В любом случае с чего-то же надо начинать.

Wormax.io

Если у ваших родителей была Nokia 3310, то это просто лучшее, что вы можете им показать. По сути, это старая добрая "Змейка", но дополненная и расширенная до бесконечности. Задача та же — есть маленькие кусочки, чтобы змея стала большой. Время от времени вам будут попадаться другие игроки — с ними надо осторожнее, им выгодно, чтобы вы запутались. Игра отлично умиротворяет и такая простая, что с ней справится даже тот, кто в электронную почту без приключений зайти не может.

"Крысы"

В этой браузерной игре нужно кормить, холить и лелеять пяток серых крыс, решать головоломки и нападать на соседей в поисках сыра. В игре очень простое управление и плавный рост сложности, она также даёт возможность взаимодействовать с другими игроками. Свою маленькую армию грызунов нужно прокачивать с помощью обучения и покупки разнообразных штуковин. Крысы очень милые, хоть и выглядят слегка пришибленно.

Plants vs Zombies

Этот tower defense есть как для PC, так и для Android, так что во время поездки на дачу маме будет чем заняться. Задача игрока — защитить свой зелёный газончик от нашествия ходячих трупов. Сделать это помогут симпатичные боевые растения — кокосы, фасоль, подсолнухи, безумная клубника, картоха с шипами и прочее. Для выращивания каждого вида требуется определённое количество ресурсов, зомби со временем становятся всё коварнее, так что придётся призадуматься, как дать им достойный отпор.

Heavy Rain

Если в доме есть одновременно родитель и консоль — это может быть тяжело. В безрассудной попытке примирить первого со вторым вам может помочь эта фантастическая интерактивная драма. Управление в игре очень несложное, поэтому даже человеку, не державшему в руках геймпад, всё удастся. А если нет, то сюжет просто пойдёт по иному пути, и это тоже будет безумно увлекательно. Сюжет игры тянет на полноценное детективное кино — у героя всего несколько дней на то, чтобы спасти своего сына от смерти. Игра прекрасно анимирована, и диалоги в ней занимают важнейшее место. Если ваши родители любят в философию — им должно понравиться.

The Sims 3 Medieval

Франшиза The Sims стала невероятно популярной у женской аудитории благодаря несложному геймплею, отсутствию очевидной цели игры и красивой графике. Мир The Sims 3 Medieval переносит нас в отдалённое и сильно романтизированное средневековье с рыцарями, магами, трубадурами и прочей красотой. В остальном это классический The Sims с украшением дома, выбором одежды и несложными квестами. Маме будет чем заняться по вечерам!

Никогда не поздно приобщить пожилых родственников к играм — это отличный отдых, возможность пообщаться с другими людьми и поддерживать мозги в форме. Немного убеждения, тонкой дипломатии, и, кто знает, возможно, ваши родители пополнят ряды геймеров. Пусть лучше рассказывают вам про свои успехи в Angry Birds, чем про очередной сомнительный замес в ток-шоу по телевизору.