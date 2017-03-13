В Москве появилась киберспортивная арена по League of Legends

11 марта студия Riot Games объявила об открытии киберспортивной арены для Континентальной лиги League of Legends.

Организаторы заявили, что сейчас комплекс работает в тестовом режиме, а руководители проекта собирают отзывы посетителей.

У League of Legends появилась своя арена в Москве Фото: © wikipedia.org

Благодаря этой арене организаторы хотят перенести соревнования Континентальной лиги в полноценный офлайн-формат. Такой опыт необходим самим участникам для подготовки к киберспортивным турнирам международного уровня.

Новая арена также включает в себя гримёрную, кабину комментаторов, студию, которая отвечает за проведение трансляций, съёмочную площадку, а также помещения для отдыха.