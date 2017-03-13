В Москве появилась киберспортивная арена по League of Legends
Скрин из видео © youtube.com/League of Legends RU
11 марта студия Riot Games объявила об открытии киберспортивной арены для Континентальной лиги League of Legends.
Организаторы заявили, что сейчас комплекс работает в тестовом режиме, а руководители проекта собирают отзывы посетителей.
У League of Legends появилась своя арена в Москве
Фото: © wikipedia.org
Благодаря этой арене организаторы хотят перенести соревнования Континентальной лиги в полноценный офлайн-формат. Такой опыт необходим самим участникам для подготовки к киберспортивным турнирам международного уровня.
Новая арена также включает в себя гримёрную, кабину комментаторов, студию, которая отвечает за проведение трансляций, съёмочную площадку, а также помещения для отдыха.
Сейчас арена работает в тестовом режиме, а попасть на турниры можно бесплатно. Руководство не хочет брать со зрителей деньги за незаконченный проект. Команда Riot Games не только оснащает комплекс, но и собирает отзывы посетителей.