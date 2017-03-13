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Регион
Опубликовано 13 марта 2017, 12:10

В Москве появилась киберспортивная арена по League of Legends

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/League of Legends RU

Скрин из видео © youtube.com/League of Legends RU

11 марта студия Riot Games объявила об открытии киберспортивной арены для Континентальной лиги League of Legends.

Организаторы заявили, что сейчас комплекс работает в тестовом режиме, а руководители проекта собирают отзывы посетителей.

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У League of Legends появилась своя арена в Москве

Фото: © wikipedia.org

Благодаря этой арене организаторы хотят перенести соревнования Континентальной лиги в полноценный офлайн-формат. Такой опыт необходим самим участникам для подготовки к киберспортивным турнирам международного уровня.

Новая арена также включает в себя гримёрную, кабину комментаторов, студию, которая отвечает за проведение трансляций, съёмочную площадку, а также помещения для отдыха.

Сейчас арена работает в тестовом режиме, а попасть на турниры можно бесплатно. Руководство не хочет брать со зрителей деньги за незаконченный проект. Команда Riot Games не только оснащает комплекс, но и собирает отзывы посетителей.

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Сергей Сурепин
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