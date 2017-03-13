Минтруд назвал фантастическими суммы для изменения выплаты маткапитала
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Максим Топилин также напомнил, что задача маткапитала — вовсе не поддержка семьи.
Озвученное в Госдуме предложение заменить выплату материнского капитала ежемесячными перечислениями матерям будет гораздо больше стоить для бюджета. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.
— Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчёты сделали депутаты, — сказал он. — Там, по-моему, какие-то фантастические цифры.
К тому же он напомнил, что главная задача материнского капитала — стимулирование рождаемости, а не поддержка семьи. Топилин отметил, что многие путают эти понятия.
— Если идёт речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты. Не надо вообще мыслить — это странное мышление в логике того, что одно на другое заменить. Нельзя менять. А расчёты будем смотреть, — сказал министр.
Напомним, с идеей изменить систему выплаты материнского капитала выступили депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.