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Опубликовано 13 марта 2017, 14:37

Минтруд назвал фантастическими суммы для изменения выплаты маткапитала

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Максим Топилин также напомнил, что задача маткапитала — вовсе не поддержка семьи.

Озвученное в Госдуме предложение заменить выплату материнского капитала ежемесячными перечислениями матерям будет гораздо больше стоить для бюджета. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

— Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчёты сделали депутаты, — сказал он. — Там, по-моему, какие-то фантастические цифры.

К тому же он напомнил, что главная задача материнского капитала — стимулирование рождаемости, а не поддержка семьи. Топилин отметил, что многие путают эти понятия.

— Если идёт речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты. Не надо вообще мыслить — это странное мышление в логике того, что одно на другое заменить. Нельзя менять. А расчёты будем смотреть, — сказал министр.


Напомним, с идеей изменить систему выплаты материнского капитала выступили депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Андрей Григорьев
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