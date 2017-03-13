Минтруд назвал фантастическими суммы для изменения выплаты маткапитала

Максим Топилин также напомнил, что задача маткапитала — вовсе не поддержка семьи.

Озвученное в Госдуме предложение заменить выплату материнского капитала ежемесячными перечислениями матерям будет гораздо больше стоить для бюджета. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

— Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчёты сделали депутаты, — сказал он. — Там, по-моему, какие-то фантастические цифры.

К тому же он напомнил, что главная задача материнского капитала — стимулирование рождаемости, а не поддержка семьи. Топилин отметил, что многие путают эти понятия.