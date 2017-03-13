В Шотландии назвали сроки проведения второго референдума о независимости

Он состоится или в конце следующего года, или в начале 2019-го. Подготовка вскоре начнётся.

Второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании состоится между осенью 2018 года и весной 2019 года. Об этом сообщила первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Старджен.

— На следующей неделе я запрошу разрешение шотландского парламента, чтобы он издал закон о проведении референдума о независимости, — пояснила она.

Она пояснила, что поводом для нового плебисцита может служить решение Великобритании выйти из состава Европейского союза "против воли" Эдинбурга.

— Наш голос и наши интересы нельзя ни в коем случае игнорировать. Это не может быть хорошей базой для создания более сильной Шотландии, — сказала Старджен.